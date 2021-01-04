"Альянс патриотов" может войти в парламент Грузии

Парламентский комитет по процедурным вопросам уже приступил к рассмотрению данного вопроса

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Несколько представителей оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" хотят занять места в парламенте десятого созыва, заявил председатель комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.

"Граждане" могут занять свои места в парламенте Грузии>>

В понедельник комитет по процедурным вопросам приступил к рассмотрению заявки об отказе от депутатских мандатов трех из четырех членов партии "Альянс патриотов Грузии", прошедших в парламент по итогам выборов: Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе. Ранее четвертый номер партийного списка "Альянса патриотов" Автандил Энукидзе принял решение войти в парламент.

"С учетом регламента у нас есть возможность рассмотреть заявления депутатов, которые были внесены. Почему "Альянс патриотов"? Потому что их пропорциональные списки не аннулированы в ЦИК и несколько членов готовы занять их места по принципу замены, если эти три человека покинут парламент", - заявил Кадагишвили.

По его словам, заявления других партий также будут рассмотрены в установленные сроки.

"Мы учитываем процесс переговоров, рекомендации послов и даем определенный формат политическому процессу для продолжения переговоров", - отметил Кадагишвили.

В понедельник также назначено пленарное заседание, указанный вопрос внесен в повестку дня.

В целом же, парламенту также предстоит рассмотреть заявки депутатов, прошедших по спискам "Стратегии Агмашенебели", "Лело для Грузии", "Единого национального движения", "Европейской Грузии", "Лейбористской партии" и лидера партии "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе.

Правящая партия решила не удовлетворять требование оппозиции о лишении мандатов в рамках осенней сессии и дала им время подумать. Однако оппозиция продолжает настаивать на своем.

После принятия постановления о принятии к сведению вопроса об отказе от мандатов оппозиционных депутатов, в парламенте останется 90 депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", один представитель партии "Альянс патриотов", три представителя партии "Новый политический центр Гирчи" и два представителя партии "Граждане".

Решение об отказе от депутатских мандатов большинство оппозиционных партий приняли в знак протеста против фальсификации выборов в парламент 31 октября. Оппозиция утверждает, что "Грузинская мечта" выиграла выборы путем давления на избирателей и фальсификации результатов голосования.

Между тем, международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Большинство подавших заявки об отказе депутатских мандатов уже упразднили свои партийные списки, таким образом после голосования по их вопросу в парламенте Грузии из 150 депутатов будет около 100. Из-за сокращенного числа депутатов парламент Грузии не сможет менять в течение четырех лет Конституцию, закон о земле и принимать ряд других вопросов, требующих согласия не менее 3/4 депутатов из 150.