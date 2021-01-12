В Грузии вступил в силу закон "Об амнистии"

Амнистия коснется более 1,5 тысячи заключенных, они будут освобождены поэтапно в течение месяца – именно столько времени отводится судам на рассмотрение дел каждого из них

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Закон "Об амнистии" уже опубликован на сайте Законодательного вестника Грузии, соответственно, он вступил в силу, заявил на брифинге инициатор законопроекта, член парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.

Амнистия коснется более тысячи заключенных в Грузии>>

Парламент Грузии в понедельник 83 голосами утвердил новый закон "Об амнистии", который предполагает освобождение более 1,5 тысячи заключенных. Однако на его исполнение понадобится месяц. За это время суды будут рассматривать дело каждого из амнистированных.

"Принятый парламентом закон "Об амнистии" опубликован, тем самым завершена процедура принятия закона. Соответственно, закон вступил в силу с сегодняшнего дня и включен одномесячный срок, в течение которого необходимо практическое распространение льгот, предусмотренных амнистией, на тех адресатов, которых она касается", – заявил Сарджвеладзе.

Депутат призвал все соответствующие учреждения и ведомства работать максимально быстро и интенсивно над процессом исполнения этого закона. А заключенных, которых коснется амнистия, Сарджвеладзе поздравил и призвал их воспользоваться этим шансом, чтобы начать новую жизнь.

Согласно законопроекту, амнистия коснется тех лиц, которые совершили преступление до 11 декабря 2020 года.

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