Уходит в тень – Иванишвили дал Первому каналу "последнее" интервью в ранге политика

Самый богатый человек Грузии не только уходит из политики, но обещает не вмешиваться в нее и не давать советы своей партии

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. Учредитель партии "Грузинская мечта", миллиардер и меценат Бидзина Иванишвили больше не собирается консультировать правящую команду, об этом он заявил в интервью Первому каналу, полная версия которого выйдет в эфир в 22:30 по тбилисскому времени.

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Иванишвили заявил, что прекращает публичную деятельность и не исключает, что интервью данное Первому каналу, может оказаться последним.

"Я больше не собираюсь консультировать команду. Я прекращаю публичную деятельность и, вероятно, это будет последнее интервью. Я сделал, что мог. Почему я ухожу сейчас? Итак, если мне придется вернуться, то значит я что-то сделал неверно. Если я сделал неверный шаг, то зачем же возвращаться, не так ли? Это простая тема. Единственное, о чем я попросил свою команду – не избегать противостояния друг с другом. Наше общество все видело, у него есть выбор, и оно научилось выбирать, оно также научилось контролировать. В ближайшие четыре-пять лет с "Грузинской мечтой" ничего не случится", – сказал Иванишвили.

Он также не исключает рождение новой "здоровой" силы в ближайшие четыре года, которая станет преемником "Грузинской мечты" и будет укомплектована более талантливыми политиками.

Накануне Бидзина Иванишвили опубликовал открытое письмо, в котором заявил о своем решении уйти из политики. Но прежде он перевел большую часть своего состояния на счет своего благотворительного фонда "Карту".

Об этом бывший лидер правящей партии рассказал в интервью грузинскому изданию "Entrepreneur Sakartvelo". Он заявил, что полтора миллиарда долларов, в которые он оценивает переданную собственность, будут полностью использованы на благотворительность.