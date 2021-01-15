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Георгий Гахария

"Будем действовать строго" – премьер Грузии о конфликте на религиозной почве

photo : Government of Georgia / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210115/250615171/Budem-deystvovat-strogo--premer-Gruzii-o-konflikte-na-religioznoy-pochve.html

Люди, которые провоцируют подобные конфликты, будут наказаны по всей строгости закона, подчеркнул глава правительства

ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал события в поселении Букнари (регион Гурия) на западе страны, где уже несколько дней не стихает скандал на религиозной почве.

Конфликт в Букнари начался из-за того, что местные мусульмане хотели обустроить в частном доме молельню для проведения традиционной пятничной молитвы. Из-за этого в деревне прошел слух, что в Букнари собираются построить мечеть, что вызывало недовольство местных гурийцев. После первого противостояния и драки два дня назад, трое человек, в том числе двое подростков из мусульманской общины, были доставлены в больницу из-за того, что их забросали камнями. Полиция задержала одного из виновников инцидента.

"Мы никому не позволим, чтобы незаконными действиями было спровоцировано противостояние на религиозной почве между нашими гражданами. У министерства внутренних дел уже есть задание: там, где будет зафиксирована попытка спровоцировать противостояние между нашими гражданами на религиозной почве, государство и МВД будут действовать строго", – заявил премьер.

Гахария также подчеркнул, что многообразие религий на территории Грузии – это часть большой истории всей страны.

Ранее грузинские СМИ передали кадры из Букнари, на которых видно, что находящиеся в селе сотрудники полиции с трудом сдерживают несколько десятков местных жителей, которые грозятся физически расправиться с теми, кто отстаивает право на обустройство молельни в одном из жилых домов в селе. Ситуация осложнилась из-за того, что после первой драки на этой почве поддержать мусульманскую общину в село Букнари приехали несколько десятков жителей соседнего региона Аджарии.

Речь идет об исповедующих ислам этнических грузинах – это около 20% жителей Аджарии. В некоторые села Гурии семьи из высокогорных регионов Аджарии зачастую переселяются как экомигранты – после стихийных бедствий и других неблагоприятных условий.

На месте работают правозащитники и представители неправительственных организаций, чтобы устранить конфликт между представителями религиозных общин.

Теги:
Конфликт, Грузия, Георгий Гахария


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