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Зал заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы

ПАСЕ недовольна бойкотом оппозицией работы парламента Грузии

© photo: Sputnik / Dominik Buten
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (739)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210115/250622278/PASE-nedovolno-boykotom-oppozitsii-raboty-parlamenta-Gruzii.html

Парламент - это место для проведения дебатов и политической жизни и поэтому Ассамблея выступает против парламентских бойкотов, говорится в докладе ПАСЕ

ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Оппозиционные партии должны войти в парламент и отказаться от бойкота, говорится в заключении комитета мониторинга Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Большинство оппозиционных партий итогов выборов не признало и объявило бойкот работе законодательного органа. Из 60 прошедших в парламент оппозиционных депутатов в работе законодательного органа принимают участие лишь 4 человека, которые не представляют ни одну из сил, попавших в парламент, а создали свою новую партию.

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© Sputnik / STRINGER
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Комитет ПАСЕ в субботу опубликовал ежегодный доклад по ситуации в ряде стран, в перечень стран доклада попала и Грузия.

"К сожалению, оппозиционные партии, заявив о фальсификации, объявили, что они бойкотируют второй тур и новый парламент. Это особенно прискорбно, учитывая, что результаты этих выборов для оппозиционных партий дали сильные позиции для осуществления парламентского надзора. Парламент - это место для проведения дебатов и политической жизни, и поэтому Ассамблея выступает против парламентских бойкотов", - говорится в отчете.

Также в отчете отмечено, что хоть и выборы и были конкурентными, условия конкуренции были неравными из-за "злоупотребления административным ресурсом и размытия границ между государством и правящей партией"

Комитет ПАСЕ считает, что все обвинения в неправомерном проведении выборов, вызывающие серьезную озабоченность, должны быть полностью расследованы и виновные должны быть наказаны.

В отчете указано, что, несмотря на договоренность, достигнутую между правительством и оппозицией об изменении избирательной системы в марте прошлого года, политический климат в Грузии является поляризованным и спорным.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (739)
Теги:
ПАСЕ, Парламентские выборы, Грузия


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