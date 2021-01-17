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Вид на дворец Риал, Мадрид, Испания

Глава МИД Грузии посетит Испанию

© photo: Sputnik / Igor Mikhalev
Политика
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Темы:
Внешняя политика Грузии (567)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210117/250632884/Glava-MID-Gruzii-posetit-Ispaniyu.html

Глава МИД примет участие в заседании Исполнительного совета Всемирной туристской организации, на котором будут выбраны кандидатуры на пост генерального секретаря организации

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправился с рабочим визитом Испанию, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе визита глава МИД примет участие в 113-м заседании Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), на котором будут выбраны кандидатуры на пост генерального секретаря организации.

"Грузия повторно выдвинула в кандидаты на пост генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН действующего председателя Зураба Пололикашвили. В мероприятии примут участие представители 35 стран-членов исполнительного совета организации", - говорится в сообщении.

В ходе рабочего визита в Королевство Испания министр иностранных дел проведет встречи со своим испанским коллегой, министром внутренних дел и министром миграции. В рамках визита состоится официальный прием от имени короля Испании Филиппа IV , а также встреча с ним.

Заседание исполнительного совета Всемирной туристской организации в столице Грузии
photo : Government of Georgia / FB
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От имени министра иностранных дел Грузии также состоится встреча с главами делегаций, участвующих в 113-м заседании Исполнительного совета Всемирной туристской организации.

Зураб Пололикашвили был избран председателем Всемирной туристической организации в 2018 году сроком на три года. За кандидатуру Пололикашвили проголосовали большинство стран членов Совета Всемирной туристской организации (UNWTO) в ходе сессии в Мадриде.

Всемирная туристская организация (UNWTO) — ведущая международная организация в сфере туризма, занимающаяся развитием устойчивого и общедоступного туризма.

Темы:
Внешняя политика Грузии (567)
Теги:
Зураб Пололикашвили, Испания, Давид Залкалиани, ВТО, МИД Грузии, Грузия


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