Парламент Грузии начинает процедуру лишения мандатов оппозиционных депутатов

Вопрос досрочного приостановления депутатских полномочий 51 депутату от оппозиции на основе их личных заявлений будет внесен в повестку дня первого заседания весенней сессии парламента

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Парламент Грузии рассмотрит вопрос досрочного лишения депутатских полномочий оппозиционных депутатов во вторник, 26 января, сообщается на сайте высшего законодательного органа.

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Вопрос внесен в повестку для заседания парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам. Депутатские полномочия приостанавливают 51 депутату, которые в конце прошлого года обратились к законодательному органу с соответствующими заявлениями.

Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейская Грузия" (пять мандатов), "Стратегия Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). А также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Гирчи".

После рассмотрения в комитете, вопрос будет вынесен для рассмотрения на первом пленарном заседании весенней сессии. Для досрочной приостановки депутатских полномочий необходимо поддержка 76 депутатов.

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только четыре. В начале января баллотирующиеся на парламентских выборах по списку партии "Альянс патриотов Грузии" решили войти в парламент, вопреки бойкоту, объявленному их партией. Депутаты Фридон Инджия, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани вышли из Альянса патриотов после признания их депутатских полномочий и создали новую политическую силу – "Европейские социалисты".

На прошлой неделе представители партии "Граждане" также заявили о решении войти в парламент Грузии и занять два полагающихся им кресла. Партия "Граждане" получила на парламентских выборах 25,5 тысячи голосов, что является 1,33% от всех проголосовавших.

Еще трое представителей "Гирчи" заявляют, что попытаются продолжить диалог с оппозицией, но входить в парламент пока не намерены.

Остальные оппозиционеры, прошедшие в парламент, объявили о бойкоте, обвинив власти в фальсификации выборов.