NDI назвал самую рейтинговую партию Грузии

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Большая часть жителей Грузии поддерживает правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", об этом свидетельствуют итоги исследования общественного мнения, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI).

На вопрос "Какая партия ближе вам по взглядам" 31% респондентов сказали, что "Грузинская мечта".

Между тем, четверть опрошенных ответила, что ни одна политическая сила им не близка, вовсе отказались отвечать - 24% участников опроса, а 5% респондентов не знали ответа на вопрос.

Что касается остальных политических команд, согласно результатам опроса, лишь 5% опрошенных симпатизируют бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Остальные партии - "Альянс патриотов Грузии", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи", "Европейская Грузия", "Лело" и "Лейбористская партия Грузии" - в целом набрали 9%.

Исследование общественного мнения NDI было проведено в период с 17 по 24 декабря 2020 года. В формате прямого интервьюирования опросили более двух тысяч респондентов среди грузинского, армянского и азербайджанского населения, за исключением жителей неподконтрольных властям территорий - Абхазии и Цхинвального региона (Южная Осетия).

Авторитетная неправительственная организация NDI проводит подобные исследования в Грузии с 2009 года. Опрос по ее заказу провела грузинская НПО "Центр исследовательских ресурсов Кавказа" (СRRС) при финансовой поддержке правительства Великобритании.

Погрешность опроса составила +/- 1,1%.