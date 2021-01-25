В Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ, в которой принимает участие постоянная делегация парламента Грузии в этой организации

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. По результатам голосования на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге член грузинской делегации, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе переизбран вице-президентом ПАСЕ.

Делегация из Грузии отправилась в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ>>

Параллельно с сессией и работой комитетов председатель "Грузинской мечты" планирует провести в ходе поездки двусторонние встречи. Он встретится с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Риком Дэмсом, который был переизбран президентом на сегодняшней сессии. Помимо Даэмса, Ираклий Кобахидзе встретится также с комиссаром ЕС по правам человека Дуньей Миятович, генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, президентом Венецианской комиссии Джани Букикио и заместителем секретаря комиссии Симоной Менгини-Гранатас. Кроме того запланирована встреча с генеральным секретарем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреасом Кифером.

В состав грузинской делегации в ПАСЕ помимо Ираклия Кобахидзе входят вице-спикер Каха Кучава (глава делегации), депутаты Фридон Инджиа, Мариам Квривишвили, Гиви Миканадзе, Тамар Талиашвили, Ираклий Чиковани и Георгий Ходжеванишвили.

Зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге сегодня и продлится до 31 января.

Одной из обсуждаемых тем на сессии станет глобальная пандемия и вопрос вакцин против COVID-19. Перед делегатами выступит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус.

Совет Европы - международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.

Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств.