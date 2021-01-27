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Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год

Парламент Грузии принял в первом чтении поправки о вакцинации от коронавируса

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (254)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210127/250723950/Parlament-Gruzii-prinyal-v-pervom-chtenii-popravki-o-vaktsinatsii-ot-koronavirusa.html

Законодательные изменения рассматриваются в парламенте в ускоренном порядке, поскольку страна ждет первую партию вакцины уже к концу февраля

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Парламент Грузии на внеочередной сессии принял в первом чтении поправки в Закон об общественном здоровье, касающиеся вакцинации населения от коронавируса.

Только вакцина, одобренная ВОЗ – парламент Грузии поддерживает план вакцинации населения>>

За поправки проголосовал 81 депутат – единогласно.

Согласно вносимым поправкам, при развитии последующих/побочных эффектов или осложнений после вакцинации, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, государство предоставляет бесплатные медицинские услуги и реабилитацию - кроме тех случаев, когда последующие/побочные эффекты вызваны ошибкой медицинского персонала, медучреждения или производителем продукции. Здесь же отмечено, что препарат должен получить разрешение и пройти предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения.

Пандемия коронавируса COVID - вакцина Pfizer-BioNTech и вакцинация
© AP Photo / Manu Fernandez
В закон "Об общественном здравоохранении Грузии" вносятся поправки

В четверг парламент рассмотрит законодательный пакет во втором и третьем чтениях.

Грузия готовится к вакцинации населения и надеется получить вакцину уже к концу февраля. На этом этапе речь идет о ввозе вакцины Pfizer и AstraZeneca через платформу COVAX. С этой платформы страна заказала вакцину для 20% населения страны, а это 700 тысяч человек, и уже заплатила аванс – четыре миллиона из 17 миллионов долларов.

Платформа COVAX 18 января получила от Грузии подтверждение о том, что страна готова получить вакцину от коронавируса в первом квартале года. Первая партия – около 20 тысяч доз – появится в Грузии в феврале. В страну завезут небольшое количество препарата BNT162b2 американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Этой вакциной будут прививать медицинских работников.

Темы:
Парламент Грузии (254)
Теги:
Вакцинация, Парламент Грузии, Грузия


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