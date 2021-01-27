К концу месяца в Грузии будет график вакцинации от коронавируса

Парламент Грузии на внеочередной сессии в ускоренном порядке рассматривает законодательные поправки, касающиеся вакцинации населения от коронавируса

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Парламент Грузии на внеочередной сессии в среду в первом чтении принял законодательные поправки, касающиеся вакцины и вакцинации от коронавируса.



Парламент Грузии принял в первом чтении поправки о вакцинации от коронавируса>>

Законодательные поправки в Закон об общественном здоровье, предусматривают вакцинировать население исключительно вакцинами, зарегистрированными ВОЗ, а также согласно требованиям стран-производителей вакцины, обязывают Грузию брать на себя ответственность в случае возможного ущерба или осложнений в процессе вакцинации.

Как отметил в ходе обсуждения законопроекта председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Дмитрий Хундадзе, к концу месяца каждая страна будет знать о своем графике вакцинации и последовательности получения вакцины.

По словам Хундадзе, процесс вакцинации будет идти строго по плану. Вакцина будет закуплена через COVAX-платформу.

Что же касается эпидситуации, то, по словам Хундадзе, в стране наблюдается позитивная динамика, что является результатом действующих ограничений. На данный момент в стране показатель инфицирования коронавирусом составляет 5.8%.

"Ограничения были единственным рычагом, которым мы остановили быстрое распространение вируса. Я понимаю граждан, бизнес-сектор, на который ограничения отразились негативно", - отметил Хундадзе.

Зампредседателя парламента - бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко призвал коллег поддержать законопроект о внесении изменении в закон "Об общественном здравоохранении". По его мнению, таким образом, каждый депутат будет содействовать тому, чтобы в стране как можно скорее началась вакцинация, которая на этом этапе считается самым эффективным средством борьбы с пандемией.

Сергеенко также считает важным начать информационную кампания для информирования населения о важности вакцинации.

Социологические исследования, проведенные в разное время в Грузии, показали, что количество граждан, согласных сделать вакцину от коронавируса, колеблется от 50% до 60%.

В феврале Грузия рассчитывает получить 20 тысяч доз вакцины от коронавируса, предположительно, это должна быть вакцина Pfizer (американо-немецкого производства).

Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари (50 миллионов долларов).

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены так: вначале сектор здравоохранения, затем персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), потом население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 лет, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет. Далее планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех жителей Грузии, которые уже перенесли вирус.