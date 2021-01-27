Грузия готова возобновить переговоры об открытии границы с Россией - Абашидзе

Грузия и Россия закрыли общую границу из-за пандемии коронавируса в конце марта прошлого года, никаких политических причин для этого не было

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Грузия и Россия смогут обсудить вопрос открытия сухопутной границы как только урегулируется эпидемиологическая ситуация в обеих странах, заявил в интервью Sputnik Грузия спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе.

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Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, с 16 марта 2020 года Грузия закрыла границы со всеми странами, за некоторым исключением. В частности, пересекать границу разрешено гражданам Грузии, если они возвращаются на родину, и транзитным перевозчикам грузов. Согласно действующим в Грузии правилам, граждане по приезде на родину проходят обязательный 14-дневный карантин. Строгий контроль проходят и все транзитные водители.

"Если ситуация с коронавирусом стабилизируется, нам удастся поговорить об открытии границ. Но это надежда, желание. Граница была закрыта из-за ситуации с пандемией, и как только эта ситуация нам позволит, мы с нашей стороны готовы уже поговорить о конкретных шагах. Но повторяю, все зависит от вируса. Там особенного разговора в принципе не должно быть. Граница с обеих сторон была закрыта, и российская сторона приняла такое решение, и мы приняли такое решение. Другой причины не было", - пояснил Абашидзе.

По словам дипломата, предложения об открытии границ с российской стороны пока не было.

Как сообщил Абашидзе, до конца марта состоится очная встреча его и сенатора, представителя России на переговорах с Грузией Григория Карасина в Праге.

"Мы провели онлайн-встречу в ноябре и тогда сказали, что следующая встреча пройдет в первом квартале 2021 года. О конкретных датах не говорили, но думаю - в феврале или марте. В повестке дня будут торгово-экономические связи, транспортные вопросы, гуманитарные темы. Думаю, к тому времени определятся конкретные вопросы, касающиеся этой тематики", - сказал Абашидзе.

Диалог между Грузией и Россией многие годы поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и регулярных встреч дипломатов двух стран в Праге. Из-за пандемии COVID-19, cопредседатели Женевских переговоров от Евросоюза, ООН и ОБСЕ приняли решение о переносе 51-го раунда переговоров, который должен был состояться 31 марта - 1 апреля, на более поздний срок.

В Женеве стороны обсуждают политические проблемы, а в Праге - торгово-экономические вопросы, транспортные коммуникации, гуманитарные проблемы и так далее. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году. С тех пор торговые отношения между Грузией и Россией начали ежегодно улучшаться.

На сегодняшний день Россия - один из самых крупных торговых партнеров Грузии. В 2020 году оборот между странами сократился на 9,9% по сравнению с 2019 годом и составил более 1,3 миллиарда долларов – 11,7% от общего внешнеторгового оборота Грузии.