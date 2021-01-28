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Акция перформанс молодёжной организации партии Европейская Грузия 28 февраля 2021 года

Перед парламентом Грузии в небо полетели депутатские мандаты

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (247)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210128/250731131/Pered-parlamentom-Gruzii-v-nebo-poleteli-deputatskie-mandaty.html

Акция проходит параллельно заседанию высшего законодательного органа, где рассматривается вопрос досрочного прекращения полномочий оппозиционных депутатов

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Активисты молодежного крыла оппозиционной партии "Европейская Грузия" устроили перед парламентом Грузии на проспекте Руставели акцию-перформанс – привязали депутатские "мандаты" к воздушным шарам и запустили их в небо, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Акция перформанс молодёжной организации партии Европейская Грузия 28 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция перформанс молодёжной организации партии "Европейская Грузия" 28 февраля 2021 года

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Акция проходит параллельно заседанию парламента, на котором решается вопрос досрочного прекращения депутатских полномочий оппозиционным депутатам, отказавшимся войти в высший законодательный орган.

Акция перформанс молодёжной организации партии Европейская Грузия 28 февраля 2021 года
© Sputnik / Alex Shlamov
Акция перформанс молодёжной организации партии "Европейская Грузия" 28 февраля 2021 года

Участники акции вновь опротестовали результаты прошедших в октябре парламентских выборов, заявив, что они были сфальсифицированы в пользу правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". После выборов, представители оппозиционных партий, прошедших в парламент, решили бойкотировать его работу с требованием проведения новых выборов. С такой позицией категорически не согласны в правящей партии и призывают оппонентов "выполнить волю народа" и войти в парламент.

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"Мы продолжим борьбу до тех пор, пока воля грузинского народа не будет исполнена и пока не будет достигнуто то, чего желает население Грузии", – заявил журналистам один из активистов.

По словам организаторов акции, они также присоединяются к протестам с требованием отменить в стране жесткие ковид-ограничения.

На сегодняшний день подавляющее большинство из 60 полагающихся оппозиции мест пустует. В начале января вопреки бойкоту в парламент вошли три депутата, баллотирующиеся на парламентских выборах по списку партии "Альянс патриотов Грузии".

На прошлой неделе представители партии "Граждане" также заявили о решении войти в парламент Грузии и занять два полагающихся им кресла.

Еще трое представителей "Гирчи" заявляют, что попытаются продолжить диалог с оппозицией, но входить в парламент пока не намерены. Остальные оппозиционные депутаты продолжают оставаться в режиме бойкота.

 

Темы:
Политическая жизнь Грузии (247)
Теги:
Парламент Грузии, Акция, Грузия


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