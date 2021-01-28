Перед парламентом Грузии в небо полетели депутатские мандаты

ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Активисты молодежного крыла оппозиционной партии "Европейская Грузия" устроили перед парламентом Грузии на проспекте Руставели акцию-перформанс – привязали депутатские "мандаты" к воздушным шарам и запустили их в небо, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
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Акция проходит параллельно заседанию парламента, на котором решается вопрос досрочного прекращения депутатских полномочий оппозиционным депутатам, отказавшимся войти в высший законодательный орган.
Участники акции вновь опротестовали результаты прошедших в октябре парламентских выборов, заявив, что они были сфальсифицированы в пользу правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". После выборов, представители оппозиционных партий, прошедших в парламент, решили бойкотировать его работу с требованием проведения новых выборов. С такой позицией категорически не согласны в правящей партии и призывают оппонентов "выполнить волю народа" и войти в парламент.
"Мы продолжим борьбу до тех пор, пока воля грузинского народа не будет исполнена и пока не будет достигнуто то, чего желает население Грузии", – заявил журналистам один из активистов.
По словам организаторов акции, они также присоединяются к протестам с требованием отменить в стране жесткие ковид-ограничения.
На сегодняшний день подавляющее большинство из 60 полагающихся оппозиции мест пустует. В начале января вопреки бойкоту в парламент вошли три депутата, баллотирующиеся на парламентских выборах по списку партии "Альянс патриотов Грузии".
На прошлой неделе представители партии "Граждане" также заявили о решении войти в парламент Грузии и занять два полагающихся им кресла.
Еще трое представителей "Гирчи" заявляют, что попытаются продолжить диалог с оппозицией, но входить в парламент пока не намерены. Остальные оппозиционные депутаты продолжают оставаться в режиме бойкота.