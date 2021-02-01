"Больше всего заинтересован в этом лично я" - Гахария о снятии ограничений в Грузии

Правительство следует разработанному плану и будет снимать ограничения по мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране, заявил премьер

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Правительство и лично премьер больше всех заинтересованы в снятии ограничений в стране, но проявляют осторожность, чтобы поспешные шаги не стали причиной новых закрытий, об этом глава кабмина Грузии Георгий Гахария заявил журналистам в ходе своей поездки по Западной Грузии.

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"Никто сегодня так не заинтересован в быстром снятии ограничений, как правительство Грузии и лично я. Мы все должны понимать, что неправильное, неразумное и поспешное снятие ограничений может стать прямой причиной того, что в будущем нам придется вновь закрыться. Здесь крайне важно соблюдать баланс. У нас есть конкретный план, которому мы следуем шаг за шагом", - заявил Гахария.

Премьер отметил, что с учетом относительного улучшения эпидемиологической ситуации и того, что вирус стал более управляемым, появилась возможность смягчить ограничения раньше намеченных сроков.

"Крайне важны школа и муниципальный транспорт. Это наш приоритет. Мы делаем все для того, чтобы, в первую очередь, восстановить работу муниципального транспорта и отпустить детей в классы", - отметил Гахария.

Гахария также сообщил, что в конце февраля - в начале марта Грузия помимо основной партии вакцин получит дополнительные препараты. По его словам, богатейшие государства вынуждены прибегнуть к все более тяжелым ограничениям, поскольку понимают, что не смогут провести вакцинацию в том масштабе, в котором планировали.

"В нашем случае мы очень много работали, и хочу поблагодарить руководителя Всемирной организации здравоохранения. У нас с ним была очень тесная коммуникация в течение последнего одного месяца, и как результат могу сказать, что Грузия будет первой в списке 18 стран, которые в ближайшее время получат вакцину от Pfizer", - заявил Гахария.

Как отметил глава правительства, главная цель страны заключается в том, чтобы в Грузии были вакцины, признанные ВОЗ.

Грузия в течение этого года должна получить 1,4 миллиона доз вакцины через платформу COVAX. Согласно плану, Грузии нужно 3,9 миллиона доз, для получения которых идет интенсивная и ежедневная работа с разными странами и производителями.

Социологические исследования, проведенные в разное время в Грузии, показали, что количество граждан, согласных сделать вакцину от коронавируса, колеблется от 50% до 60%. Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари (50 миллионов долларов).

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены так: вначале сектор здравоохранения, затем персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), потом население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 лет, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет. Далее планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех жителей Грузии, которые уже перенесли вирус.