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Заседание парламента Грузии. Депутаты

"Европейские социалисты" будут голосовать против лишения депутатских мандатов оппозиции

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Парламент Грузии (260)
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Вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий представителям оппозиции будет вынесен на голосование на первом заседании весенней сессии парламента Грузии 2 февраля

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Парламентская партия "Европейские социалисты" против досрочного приостановления депутатских полномочий представителям оппозиции в парламенте Грузии, говорится в заявлении партии.

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Депутатских полномочий парламент собирается досрочно лишить 51 депутата на основе их личных заявлений. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейской Грузии" (пять мандатов), "Стратегии Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). А также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Гирчи". На голосование вопрос будет вынесен на первом заседании весенней сессии 2 февраля.

"Европейские социалисты" обращаются к парламентскому большинству, также к представителям парламентских оппозиционных партий с призывом найти выход из существующей ситуации и в конструктивном взаимосогласованном формате принять решение, исходя из интересов страны", - говорится в заявлении партии.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Вошедшая в парламент Грузии оппозиция получила расширенные полномочия

В парламенте Грузии партия "Европейские социалисты" представлена четырьмя депутатами. Все они баллотировались по спискам "Альянса патриотов Грузии", однако, вопреки решению партии, решили войти в парламент и отмежеваться от нее.

Ранее партия "Гирчи" призвала правящую партию не лишать депутатских полномочий представителей оппозиции и оставить время для продолжения переговоров.

Как отмечено в заявлении, если правящая партия прекратит полномочия коллег, то представители партии "Гирчи", которые попали в парламент по итогам выборов, незамедлительно подадут заявления о прекращении своих полномочий.

Для досрочной приостановки депутатских полномочий необходима поддержка 76 депутатов.

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть: четыре выходца из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою новую партию, и два представителя партии "Граждане". Остальные оппозиционеры, прошедшие в парламент, объявили о бойкоте, обвинив власти в фальсификации выборов.

Темы:
Парламент Грузии (260)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


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