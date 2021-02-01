Глава парламента Грузии: весенняя сессия обещает быть насыщенной

На первом заседании весенней сессии будет вынесен вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Весенняя сессия законодательного органа Грузии десятого созыва будет довольно насыщенной, заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе на заседании бюро.

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Согласно регламенту, весенняя сессия парламента Грузии откроется в первый вторник февраля – 2 числа, и завершится в последнюю пятницу июня. В понедельник на первом заседании бюро была определена повестка дня пленарных заседаний 2 – 5 февраля.

"У нас будет довольно насыщенная весенняя сессия. Комитеты работают над планом всего года, в котором будут представлены очень важные реформы и инициативы, с которыми мы ознакомим общество в ближайшем будущем. Также, согласно регламенту, планируем представить итоговый отчет прошлого года", - заявил Талаквадзе.

В первую очередь на первом заседании весенней сессии будет вынесен вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий.

Депутатских полномочий парламент собирается досрочно лишить 51 депутата на основе их личных заявлений. Это представители блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейской Грузии" (пять мандатов), "Стратегии Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). А также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Гирчи".

Кроме того, на текущей неделе парламент заслушает ежегодный доклад главы законодательного органа о деятельности парламента и о будущих планах.

Бюро также утвердило расписание "министерского часа" на 2021 год. По регламенту парламента, каждый министр раз в год выступает перед парламентом в рамках министерского часа с отчетом о проделанной работе.