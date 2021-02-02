"Принципиально важно" – стартует весенняя сессия парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Весенняя сессия законодательного органа Грузии десятого созыва официально откроется 2 февраля пленарным заседанием.

Глава парламента Грузии: весенняя сессия обещает быть насыщенной>>

Согласно регламенту, весенняя сессия парламента Грузии открывается в первый вторник февраля и завершится в последнюю пятницу июня. В первую очередь на первом заседании весенней сессии будет вынесен вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий.

Депутатских полномочий парламент собирается досрочно лишить 51 депутата на основе их личных заявлений. Это представители оппозиционного блока "Единое национальное движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейской Грузии" (пять мандатов), "Стратегии Агмашенебели" (четыре мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и Лейбористской партии Грузии (один мандат). А также Зураб Джапаридзе, который баллотировался от партии "Гирчи".

До начало пленарного заседания в центральном офисе правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" состоялось заседание парламентского большинства. Главным вопросом рассмотрения было досрочное лишение полномочий депутатам от оппозиции. Еще до начало встречи представители большинства заявляли, что их мнения в связи с этим вопросом расходятся.

"Лично моя позиция: оппозиция должна получить еще один шанс, особенно маленькие партии, чтобы они смогли озвучивать голоса своих избирателей в парламенте... Лично для меня более интересно, чтобы в парламенте были представители маленьких партий, нежели, допустим, представители радикальной оппозиции", – заявил член большинства Ираклий Заркуа.

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть: четыре выходца из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою новую партию, и два представителя партии "Граждане", которые сегодня впервые подключились к работе парламенте.

"Сегодня я считаю, что продолжение переговоров принципиально важно для страны. Об этом я буду говорить и на сессии, и призову "Грузинскую мечту" не упразднять мандаты оппозиции", – заявил депутат партии "Граждане" Леван Иоселиани журналистам.

Ранее оппозиционная партия "Гирчи" также призвала "Грузинскую мечту" не лишать депутатских полномочий представителей оппозиции. Не намерены поддержать данный вопрос и представители парламентской партии "Европейские социалисты".