Парламент Грузии провалил отказ оппозиции от депутатских мандатов

Голосование было индивидуальным за заявку каждого депутата по отдельности

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Парламент Грузии большинством провалил отказ 51 депутата от оппозиции от депутатских мандатов.

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Одним из основных вопросов повестки дня парламента сегодня было – досрочное прекращение депутатских полномочий 51 депутату от оппозиции, которые не признают результатов выборов и отказываются от своих мандатов в знак бойкота.

Голосование было индивидуальным за заявку каждого депутата по отдельности. Парламент провалил отказ от депутатских мандатов парламентариев из следующих команд:

Единое национальное движение – Сила в единстве.

Леван Бежашвили

Тинатин Бокучава

Георгий Ботковели

Георгий Годабрелидзе

Роман Гоциридзе

Хатия Деканоидзе

Леван Варшаломидзе

Григол Вашадзе

Абдула Исмаилов

Манучар Квирквелия

Вахтанг Кикабидзе

Давид Киркитадзе

Тамар Кордзая

Нона Мамулашвили

Паата Манджгаладзе

Ника Мачутадзе

Ника Мелия

Акакий Минашвили

Тариэл Накаидзе

Коба Накопия

Рамаз Николаишвили

Каха Окриашвили

Саломе Самадашвили

Хатуна Самнидзе

Губаз Саникидзе

Сулхан Сибашвили

Заал Удумашвили

Бачуки Кардава

Цезарь Чочели

Нато Чхеидзе

Ростом Чхеидзе

Анна Цитладзе

Деви Чанкотадзе

Дилар Хабулиани

Давид Хаджишвили

Екатерина Херхеулидзе

Темур Джанашия

"Европейская Грузия – движение за свободу"

Давид Бакрадзе

Шалва Шавгулидзе

Армаз Ахвледиани

"Лело для Грузии"

Мамука Хазарадзе

Бадри Джапаридзе

Давид Усупашвили

Ана Нацвлишвили

"Стратегия Агмашенебели"

Георгий Вашадзе

Тамар Чарквиани

Теона Акубардия

"Гирчи-больше свободы"

Зураб Джапаридзе

"Лейбористкая партия Грузии"

Шалва Нателашвили

Внепартийный депутат