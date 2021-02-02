Парламент Грузии провалил отказ оппозиции от депутатских мандатов

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Парламент Грузии большинством провалил отказ 51 депутата от оппозиции от депутатских мандатов.
"Пришло время для единства" - президент Грузии обратилась к депутатам>>
Одним из основных вопросов повестки дня парламента сегодня было – досрочное прекращение депутатских полномочий 51 депутату от оппозиции, которые не признают результатов выборов и отказываются от своих мандатов в знак бойкота.
Голосование было индивидуальным за заявку каждого депутата по отдельности. Парламент провалил отказ от депутатских мандатов парламентариев из следующих команд:
Единое национальное движение – Сила в единстве.
- Леван Бежашвили
- Тинатин Бокучава
- Георгий Ботковели
- Георгий Годабрелидзе
- Роман Гоциридзе
- Хатия Деканоидзе
- Леван Варшаломидзе
- Григол Вашадзе
- Абдула Исмаилов
- Манучар Квирквелия
- Вахтанг Кикабидзе
- Давид Киркитадзе
- Тамар Кордзая
- Нона Мамулашвили
- Паата Манджгаладзе
- Ника Мачутадзе
- Ника Мелия
- Акакий Минашвили
- Тариэл Накаидзе
- Коба Накопия
- Рамаз Николаишвили
- Каха Окриашвили
- Саломе Самадашвили
- Хатуна Самнидзе
- Губаз Саникидзе
- Сулхан Сибашвили
- Заал Удумашвили
- Бачуки Кардава
- Цезарь Чочели
- Нато Чхеидзе
- Ростом Чхеидзе
- Анна Цитладзе
- Деви Чанкотадзе
- Дилар Хабулиани
- Давид Хаджишвили
- Екатерина Херхеулидзе
- Темур Джанашия
"Европейская Грузия – движение за свободу"
- Давид Бакрадзе
- Шалва Шавгулидзе
- Армаз Ахвледиани
- "Лело для Грузии"
- Мамука Хазарадзе
- Бадри Джапаридзе
- Давид Усупашвили
- Ана Нацвлишвили
"Стратегия Агмашенебели"
- Георгий Вашадзе
- Тамар Чарквиани
- Теона Акубардия
"Гирчи-больше свободы"
- Зураб Джапаридзе
"Лейбористкая партия Грузии"
- Шалва Нателашвили
Внепартийный депутат
- Элене Хоштария