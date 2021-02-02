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Заседание парламента Грузии. Депутаты

Парламент Грузии провалил отказ оппозиции от депутатских мандатов

photo: Parlament of Georgia / FB
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210202/250773295/Parlament-Gruzii-provalil-otkaz-oppozitsii-ot-deputatskikh-mandatov.html

Голосование было индивидуальным за заявку каждого депутата по отдельности

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Парламент Грузии большинством провалил отказ 51 депутата от оппозиции от депутатских мандатов.

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Одним из основных вопросов повестки дня парламента сегодня было – досрочное прекращение депутатских полномочий 51 депутату от оппозиции, которые не признают результатов выборов и отказываются от своих мандатов в знак бойкота.

Голосование было индивидуальным за заявку каждого депутата по отдельности. Парламент провалил отказ от депутатских мандатов парламентариев из следующих команд: 

Единое национальное движение – Сила в единстве.

  • Леван Бежашвили
  • Тинатин Бокучава
  • Георгий Ботковели
  • Георгий Годабрелидзе
  • Роман Гоциридзе
  • Хатия Деканоидзе
  • Леван Варшаломидзе
  • Григол Вашадзе
  • Абдула Исмаилов
  • Манучар Квирквелия
  • Вахтанг Кикабидзе
  • Давид Киркитадзе
  • Тамар Кордзая
  • Нона Мамулашвили
  • Паата Манджгаладзе
  • Ника Мачутадзе
  • Ника Мелия
  • Акакий Минашвили
  • Тариэл Накаидзе
  • Коба Накопия
  • Рамаз Николаишвили
  • Каха Окриашвили
  • Саломе Самадашвили
  • Хатуна Самнидзе
  • Губаз Саникидзе
  • Сулхан Сибашвили
  • Заал Удумашвили
  • Бачуки Кардава
  • Цезарь Чочели
  • Нато Чхеидзе
  • Ростом Чхеидзе
  • Анна Цитладзе
  • Деви Чанкотадзе
  • Дилар Хабулиани
  • Давид Хаджишвили
  • Екатерина Херхеулидзе
  • Темур Джанашия 

"Европейская Грузия – движение за свободу"

  • Давид Бакрадзе
  • Шалва Шавгулидзе
  • Армаз Ахвледиани
  • "Лело для Грузии"
  • Мамука Хазарадзе
  • Бадри Джапаридзе
  • Давид Усупашвили
  • Ана Нацвлишвили

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  • Тамар Чарквиани
  • Теона Акубардия

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