"Есть проблема? Звоните!" – грузинский депутат объявил свой номер телефона

Элисашвили ранее объявлял свой номер в рамках предвыборной кампании "Позвони Алеко" и отвечал на вопросы граждан

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили на открытии весенней сессии парламента Грузии объявил свой личный номер телефона, чтобы ему могли звонить граждане и рассказывать о своих проблемах.

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Элисашвили и его однопартиец Леван Иоселиани, в отличие от своих коллег от оппозиции, приняли решение войти в парламент.

"Сейчас некоторые думают, что нас привлекло кресло и привилегии... Все покажет время, но, чтобы подтвердить, что это не так, я сейчас снова объявлю свой номер телефона, который включу сразу после заседания", – сказал Элисашвили.

Элисашвили уже ранее объявлял свой номер в рамках предвыборной кампании "Позвони Алеко" и отвечал на вопросы граждан вместе со своей командой.

"Пусть кто-то меня ругает, кто-то хвалит, но кто-то будет говорить о проблемах. Мой номер 593584052, по которому я отвечал раньше, и буду отвечать сейчас в течение четырех лет, потому что для меня кресло депутата парламента – это инструмент для решения проблем народа", – сказал Элисашвили.

Партия Элисашвили "Граждане" прошла в парламент по итогам выборов 2020 года, набрав 25,5 тысячи голосов, что является 1,33% от всех проголосовавших.