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Заседание парламента Грузии. Депутаты

Когда бойкотирующие парламент Грузии депутаты останутся без мандатов?

photo: Parlament of Georgia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (251)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210202/250776726/Kogda-boykotiruyuschie-parlament-Gruzii-deputaty-ostanutsya-bez-mandatov.html

Большинство оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты, подписали заявки об отказе от полномочий

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Если оппозиционные депутаты не будут посещать более половины пленарных заседаний весенней сессии парламента, то они лишатся мандатов по закону, заявил глава комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили журналистам.

Парламент Грузии провалил отказ оппозиции от депутатских мандатов>>

Парламент Грузии во вторник провалил вопрос о лишении депутатских полномочий 51 представителя оппозиции.

"В Конституции прописано, что если депутаты пропускают более половины заседаний сессии, они автоматически теряют мандаты. Поэтому вопрос о приостановлении их полномочий будет поставлен во второй раз, даже без их заявления", - сказал Кадагишвили.

Большинство оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты в результате парламентских выборов 2020 года, еще в первую неделю после выборов подписали заявки об отказе от мандатов и упразднили в ЦИК свои партийные списки.

Алеко Элисашвили в парламенте Грузии
© Sputnik / STRINGER
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Они утверждают, что парламентские выборы были сфальсифицированы, и требуют назначения новых досрочных выборов, называя это главным условием возвращения в парламент.

С этим условием не согласна правящая партия "Грузинская мечта", у которой в парламенте 90 мест из 150. В качестве компромисса она готова поменять избирательную систему и расследовать ход парламентских выборов в рамках следственной комиссии.

С такими условиями уже согласились четыре депутата, отколовшихся от "Альянса патриотов Грузии", а также два представителя партии "Граждане".

Что касается еще трех находящихся в режиме бойкота представителей партии "Гирчи", то они заявили, что уйдут из парламента, если остальная оппозиция откажется от мандатов.

Весенняя сессия открылась 2 февраля и продлится до конца июня.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (251)
Теги:
Парламент Грузии


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