"Грузинский марш" пытается самостоятельно разобраться с ситуацией вокруг Давид-Гареджи

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Представители ультранационалистической партии "Грузинский марш" прибыли в монастырский комплекс Давид-Гареджи на спорный участок границы Грузии с Азербайджаном, как они утверждают, с одной единственной целью – запустить дрон и с высоты показать реальную ситуацию вокруг монастыря.

Дело о Давид-Гареджи: картографы освобождены под залог>>

Намерения участников акции пресекли пограничники. Представители пограничной полиции Грузии разъяснили им, что согласно закону, они имеют право снимать с беспилотника в 500 метрах от границы. После небольшой словесной перепалки представители партии учли разъяснения пограничников и согласились запустить дрон подальше от монастыря.

"Сегодня мы пришли сюда, чтобы еще раз убедиться в том, чему способствовало наше правительство и, в частности, господин Мелашвили. Мы увидели, что именно из-за неправильно проведенной границы исконная территория Давид-Гареджи сейчас фактически принадлежит иностранному государству и там наша юрисдикция не распространяется… Сейчас мы уходим и начинаем протестное движение для возвращения Давид-Гареджи", – заявил один из лидеров партии Сандро Брегадзе.

Сотрудник МИД Ивери Мелашвили и сотрудник МВД Наталья Ильичева, бывшие сотрудники комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, обвиняются в возможной незаконной передаче Азербайджану части территории Грузии. По данным следствия, они скрыли наличие карты 1937-1938 года во время работы в комиссии, из-за чего Грузия могла лишиться 3,5 тысячи гектаров своей территории, в том числе части монастырского комплекса Давид-Гареджи. По данным следствия, они совершили преступление по заданию "вышестоящих чиновников".

На данный момент суд Мелашвили и Ильичева освобождены под залог, а следствие пытается выйти на тех "вышестоящих чиновников", по указанию которых они действовали.

У Грузии с Азербайджаном общая государственная граница протяженностью 440 километров, треть которой все еще не делимитирована. На одном из спорных участков расположен монастырский комплекс шестого века Давид-Гареджи, на часть которого претендует азербайджанская сторона.

Дело картографов поставило под вопрос весь процесс делимитации-демаркации границы, начатый в 1994 году, так как в деле идет речь о потери территорий на 13 участках границы из 16 согласованных.