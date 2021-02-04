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Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили на форуме Один пояс, один путь в Пекине

Какие ограничения в Грузии остаются в силе и почему – ответ вице-премьера

photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia / FB
Политика
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Темы:
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210204/250794646/Kakie-ogranicheniya-v-Gruzii-ostayutsya-v-sile-i-pochemu---otvet-vitse-premera.html

Время снимать ограничения, открывать междугороднее сообщение и горные курорты, равно как и снимать все остальные ограничения, еще не настало, считают в правительстве Грузии

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет пока снять ряд ограничений, поэтому они остаются в силе, заявила вице-премьер – министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили на брифинге.

Какие ограничения снимаются в Грузии>>

На данном этапе правительство с 8 февраля снимает ограничения с работы муниципального транспорта, но оставляет в силе запрет на междугороднее транспортное сообщение, отметила Цкитишвили.

"В ближайшее время мы оценим эпидемиологическую ситуацию, результаты повышения мобильности и смягчения ограничений, и затем примем решение (по поводу междугороднего транспорта). Будет оценена динамика после открытия школ и пуска муниципального транспорта по всей Грузии, и неделю понаблюдаем за ситуацией. Если ситуация будет стабильная или улучшится, следующие шаги будут предприняты быстрее и смелее", – сказала  Цкитишвили.
Купюры достоинством сто лари
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам вице-премьера, ограничения остаются в силе и для горных курортов, но в случае стабильной динамики вопрос о снятии ограничений с них будет рассмотрен.

"К сожалению, на данном этапе пандемия еще не побеждена в мире. А потому ограничения по-прежнему нужны, и на данном этапе в отношении зимних курортов смягчить их нельзя. Если взглянуть на практику других стран, практически во всех странах, за очень редкими исключениями, зимние курорты не работают и в этом сезоне", – отметила Цкитишвили.

Министр подчеркнула, что именно эпидемиологическая ситуация позволила снять некоторые ограничения в стране. И при положительной или стабильной динамике в ближайшее время будут сделаны следующие шаги в этом направлении.

Темы:
Правительство Грузии (151)
Теги:
Ограничения, Правительство, Грузия


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