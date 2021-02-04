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Гига Макарашвили, активист движения Стыдно. Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 9 ноября 2020 года

Оппозиционное молодежное движение анонсирует акцию неповиновения

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210204/250799086/Oppozitsionnoe-molodezhnoe-dvizhenie-anonsiruet-aktsiyu-nepovinoveniya.html

В правительстве Грузии поясняют ограничение на передвижение в ночное время ограничением мобильности граждан, что сокращает риск заражения

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Оппозиционное движение "Стыдно" собирается устроить в субботу т.н. "марш неповиновения" с требованием снять оставшиеся ограничения.

Правительство Грузии приняло решение смягчить ограничения со следующей недели на будние дни,и оставить в силе масочный режим, ограничение на передвижение в ночное время.

Майя Цкитишвили
photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia / FB
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"Комендантский час, который остается в силе, – это мост, по которому мы вернемся к очередному неразумному закрытию страны", - заявил лидер движения Шота Дигмелашвили.

По его словам, марш неповиновения пройдет в субботу в Тбилиси и начнется он от здания парламента.

С молодежной организацией солидарны и представители неправительственных организаций.

"Ограничение свободы передвижения в действующей на сегодня форме противоречит Конституции Грузии", - утверждают восемь неправительственных организаций.

По словам НПО, использование ограничения на передвижение с 09:00 до 05:00 не аргументировано правительством и бессмысленно.

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Между тем, в правительстве Грузии поясняют ограничение на передвижение в ночное время ограничением мобильности граждан, что сокращает риск заражения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (805)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Оппозиция, Грузия


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