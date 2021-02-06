21:19 06 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9775
  • 100 RUB4.4333
  • USD3.3215
Поиск
Ника Мелия. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии

Парламент Грузии примет решение по Мелия в случае обращения прокуратуры

© Sputnik / STRINGER
Политика
Получить короткую ссылку
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/12/250387014.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210206/250814044/Parlament-Gruzii-primet-reshenie-po-Meliya-v-sluchae-obrascheniya-prokuratury.html

Парламенту Грузии уже во второй раз придется принимать решение о лишении Ники Мелия депутатской неприкосновенности и полномочий для решения суда

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Если прокуратура Грузии обратится в парламент с просьбой о лишении лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия депутатских полномочий, парламент обсудит этот вопрос, заявил журналистам один из лидеров парламентского большинства Бека Давитулиани.

Ника Мелия
© Sputnik / Shota Nozadze
Председатель "Нацдвижения" не собирается подчиняться прокуратуре Грузии

Генеральная прокуратура Грузии дала в пятницу Нике Мелия неделю для выплаты залога в 40 тысяч лари (12 тысяч долларов), пригрозив в случае неуплаты сменой меры пресечения на заключение под стражу. Мелия, по его словам, не собирается платить залог, но арестовать его возможно только с разрешения парламента.

"Это целенаправленная провокация против системы правосудия. Ника Мелия дважды совершил преступление в прямом эфире. Один раз, когда организовывал насильственный штурм парламента, а второй раз, когда снял браслет и нарушил условия меры пресечения. Теперь он отказывается платить залог, а закон один для всех. Если прокуратура обратится в парламент, парламент обсудит и примет решение в рамках закона", – сказал Давитулиани.

Парламенту Грузии уже во второй раз придется принимать решение о лишении Ники Мелия депутатской неприкосновенности и полномочий для решения суда. Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года (обвинялся в руководстве и участии в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года) на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле, Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Лидеру главной оппозиционной партии Грузии дана дополнительная неделя для выплаты залога >>>

Суд тогда не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре 2020 года после парламентских выборов на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили на 10 тысяч размер залога.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок из серии Hong Kong Conflict канадского фотографа Wei Fu, победивший в категории Editorial среди непрофессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Грузия открыла небо: рейсы есть, туристов нет - видео
Грузия открыла небо: рейсы есть, туристов нет – видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться