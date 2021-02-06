Парламент Грузии примет решение по Мелия в случае обращения прокуратуры

Парламенту Грузии уже во второй раз придется принимать решение о лишении Ники Мелия депутатской неприкосновенности и полномочий для решения суда

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Если прокуратура Грузии обратится в парламент с просьбой о лишении лидера самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия депутатских полномочий, парламент обсудит этот вопрос, заявил журналистам один из лидеров парламентского большинства Бека Давитулиани.

Генеральная прокуратура Грузии дала в пятницу Нике Мелия неделю для выплаты залога в 40 тысяч лари (12 тысяч долларов), пригрозив в случае неуплаты сменой меры пресечения на заключение под стражу. Мелия, по его словам, не собирается платить залог, но арестовать его возможно только с разрешения парламента.

"Это целенаправленная провокация против системы правосудия. Ника Мелия дважды совершил преступление в прямом эфире. Один раз, когда организовывал насильственный штурм парламента, а второй раз, когда снял браслет и нарушил условия меры пресечения. Теперь он отказывается платить залог, а закон один для всех. Если прокуратура обратится в парламент, парламент обсудит и примет решение в рамках закона", – сказал Давитулиани.

Парламенту Грузии уже во второй раз придется принимать решение о лишении Ники Мелия депутатской неприкосновенности и полномочий для решения суда. Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года (обвинялся в руководстве и участии в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года) на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле, Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Лидеру главной оппозиционной партии Грузии дана дополнительная неделя для выплаты залога >>>

Суд тогда не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре 2020 года после парламентских выборов на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили на 10 тысяч размер залога.