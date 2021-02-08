Силой не пойду - Зураб Джапаридзе подал в Конституционный суд на парламент Грузии

Лидер партии "Гирчи - Больше свободы" считает неконституционными действия парламента, который отказывается удовлетворить его заявление о досрочном сложении с себя депутатских полномочий

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Лидер партии "Гирчи - Больше свободы" Зураб Джапаридзе подал иск в Конституционный суд на парламент Грузии, который не удовлетворил его заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

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По словам Джапаридзе, нельзя принудить человека силой войти в парламент, это противоречит статье 39-й Конституции Грузии.

"Прошло почти два месяца, как я написал заявление о досрочном сложении с себя депутатских полномочий. И получил отказ парламента. Это не просто вопрос мандата. С мандатом у меня ограничены различные права, у меня нет права заниматься чем-либо, кроме образовательной деятельности, из-за того что формально я все еще депутат. Кроме того, государство просит меня подать декларацию, в том случае если я этого не сделаю, то сначала меня оштрафуют, а затем привлекут к уголовной ответственности. Все это неконституционно", - сказал Джапаридзе.

Оппозиционный политик назвал происходящее "сумасшествием".

Парламент Грузии 2 февраля не поддержал прекращение полномочий 51 оппозиционного депутата, среди которых и Зураб Джапаридзе, дав им дополнительное время изменить решение и приступить к своим депутатским обязанностям.

Парламент дал депутатам от оппозиции время подумать до конца весенней сессии, после чего они автоматически лишатся мандатов, так как не посещают заседания.

Что касается имущественной декларации, то в начале года ее заполняют все грузинские чиновники, начиная от премьер-министра, заканчивая сотрудниками мэрии, и депутаты парламента не исключение. В случае незаполнения декларации, чиновнику грозит штраф и даже уголовное наказание.