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Акция протеста против ковид-ограничений у здания парламента Грузии 6 февраля 2021 года

На участников акции неповиновения в Тбилиси посыпались штрафы

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Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (262)
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Sputnik Грузия
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Уведомления о крупном штрафе в две тысячи лари уже получили два представителя оппозиционной партии "Лело для Грузии"

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Среди тех активистов акции неповиновения, кто получил уведомления о штрафе, член оппозиционной партии "Лело для Грузии" Ираклий Купрадзе, сообщает телеканал Rustavi 2.

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Акция неповиновения состоялась в Тбилиси в субботу после девяти часов вечера, когда всякое передвижение в городе запрещено и за нарушение т. н. "комендантского часа" установлен штраф в две тысячи лари (600 долларов).

Купрадзе получил уведомление явиться в департамент полиции для индивидуального рассмотрения дела о нарушении запрета на передвижение после 21:00.

Политик заявил, что не собирается выплачивать штраф и будет жаловаться гоcинспектору на действия полиции, сообщившей о штрафе не ему лично, а его родным.

За нарушение "комендантского часа" 6 февраля оштрафован еще один член партии "Лело для Грузии" Тамаз Датунашвили.

Ограничение на передвижение во всех крупных городах страны действует с 21:00 до 05:00 с 28 ноября 2020 года.

 

Темы:
Политическая жизнь Грузии (262)
Теги:
штраф, Акция, Грузия


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