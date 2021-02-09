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Акция протеста против ковид-ограничений у здания парламента Грузии 6 февраля 2021 года

Участникам марша неповиновения грозит тюрьма: МВД Грузии возбудило дело

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Происшествия в Грузии (2398)
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Уголовное наказание предусматривает домашний арест сроком от 6 месяцев до 2 лет либо лишение свободы на срок до трех лет

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Девятнадцати участникам Марша неповиновения, прошедшего в ночь с 6 на 7 февраля, грозит лишение свободы до трех лет, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Около 100 человек устроили в ночь на воскресенье Марш неповиновения. Они прошлись по улицам Тбилиси в период действия ограничения на передвижение, таким образом опротестовав это ограничение.

По данным МВД Грузии, на данный момент идентифицирован 51 участник акции протеста, 19 из которых грозит уголовное наказание за повторное нарушение правил карантина и изоляции.

Акция протеста против ковид-ограничений у здания парламента Грузии 6 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
На участников акции неповиновения в Тбилиси посыпались штрафы

Уголовное наказание предусматривает домашний арест сроком от 6 месяцев до 2 лет либо лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, МВД Грузии оштрафовало часть протестующих, в том числе пять представителей партии "Лело для Грузии" и одного члена партии "Гирчи - больше свободы".

Представители оппозиционных партий заявили, что штраф оплачивать они не собираются, так как принимали участие в акции протеста.

"Комендантский час" и ограничения ограничивают мои права, и я протестую против этого в такой форме. Это нонсенс, когда меня штрафуют за то, что я использую право на свободу выражения", - сказал представитель партии "Гирчи – больше свободы" Ника Мосиашвили.

Это уже не первый случай, когда полиция штрафует участников марша неповиновения. Штрафы за прошлую акцию протеста в январе получили почти все лидеры молодежного движения "Стыдно". Теперь за повторное нарушение именно им грозит тюремный срок, как это предусмотрено законодательством Грузии.

Молодежное движение "Стыдно" появилось в июне 2019 года и запомнилось обществу своими акциями протеста, длившимися почти три месяца в центре Тбилиси.

Темы:
Происшествия в Грузии (2398)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Ограничения, МВД Грузии, Грузия


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