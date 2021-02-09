МИД России: таможенное соглашение с Грузией должно зароботать

Обсуждение ведется в рамках Совместного комитета по надзору за выполнением данного соглашения и его Рабочей группы по нерешенным вопросам

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Россия настроена работать с Грузией по вопросам таможенного администрирования, торговли и транзита товаров, сообщил заместитель министра иностранный дел России Андрей Руденко.

Соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров удалось достичь после того, как в 2011 году Грузия сняла вето на вступление России в ВТО, но лишь с тем условием, что через неподконтрольные официальному Тбилиси Абхазию и Цхинвальский регион (Южная Осетия) пройдут торговые коридоры из РФ, а также стороны пригласят международных посредников для контроля потока грузов и их маркировки.

"Что касается подписанного в 2011 году соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, то оно, действительно, еще не вступило в силу", - заявил Руденко в интервью РИА Новости.

По словам замминистра, началу его реализации мешают неурегулированные на сегодняшний день разногласия. Их обсуждение ведется в рамках Совместного комитета по надзору за выполнением данного соглашения и его Рабочей группы по нерешенным вопросам.

"Российская сторона настроена на продолжение конструктивной работы, нахождение взаимоприемлемых развязок с тем, чтобы соглашение 2011 года заработало как можно быстрее", - добавил он.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии

SGS отчиталась перед Грузией и Россией о работе по совместному соглашению >>

Для осуществления мониторинга грузов Грузия и Россия подписали соглашение со швейцарской компанией Société Générale de Surveillance SA (SGS). Она должна контролировать поток грузов через реку Псоу (Абхазия), через Рокский тоннель (Южная Осетия) и через "Казбеги - Верхний Ларс", то есть на единственном официально действующем сегодня ТПП.

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