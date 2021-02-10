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Михаил Саакашвили

Киев призвал Саакашвили не вмешиваться во внутренние дела Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (265)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210210/250855122/Kiev-prizval-Saakashvili-ne-vmeshivatsya-vo-vnutrennie-dela-Gruzii.html

Бывший президент Грузии, который уже много лет проживает на Украине, активно комментирует события на родине

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Украины призвало экс-президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили воздержаться от вмешательства во внутренние дела Грузии, сообщает телеканал RT со ссылкой на заявление МИД Украины.

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Соответствующее предостережение связано со словами Саакашвили в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова. В частности, политику не понравилось, что посол призвал его воздержаться от призывов к протестам в Грузии. Саакашвили назвал Долгова "взяточником и коррумпированным чиновником".

"Обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве также предостерегли публичных граждан Украины от призывов к акциям неповиновения в Грузии.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Такие заявления могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела нашего стратегического партнёра. Украинское государство никогда не прибегало и не будет прибегать к подобным вмешательствам и выступает категорически против таких действий на международной арене", — написали в министерстве.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, утратив грузинское гражданство, давно живет в Киеве и занимает должность главы Исполнительного совета национального комитета реформ Украины. Несмотря на это, он остается идеологическим вдохновителем и неформальным лидером своей партии и пытается дистанционно управлять ею.

На родине Саакашвили за должностные преступления заочно приговорен к двум тюремным срокам, получив в общей сложности шесть лет. В грузинском суде также рассматривается еще несколько дел против него и его соратников.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (265)
Теги:
Михаил Саакашвили


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