Очередной марш неповиновения в Тбилиси: стычки с полицией и новые требования

В результате стычки были задержаны два человека, еще несколько человек получили легкие повреждения

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В центре Тбилиси проходит очередной марш неповиновения против ограничения на передвижение в ночное время.

Несколько десятков молодежной организации "Движение за Грузию" прошли маршем от здания парламента к офису правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", где между ними и сотрудниками полиции произошла стычка.

Стычка началась тогда, когда участники попытались сделать надписи на тротуаре у здания. В результате стычки были задержаны два человека, еще несколько человек получили легкие повреждения.

Сейчас участники акции собираются отправиться к зданию МВД Грузии, где они опротестуют как задержание своих сторонников, так и бездействие полиции по делу 14-летней девочки, по предварительной версии убившей себя после сексуального насилия.

"Полицейские охотятся на нас, а против сексуального насильника не было возбуждено даже уголовное дело. Мы идем к зданию МВД, чтобы потребовать отставки министра внутренних дел", - заявил один из участников акции.

Трагедия произошла в одном из сел Кобулетского района. Как выяснили СМИ, подросток подвергался сексуальному насилию, однако полиция затянула с расследованием. Мужчина был задержан на следующий день после смерти подростка.