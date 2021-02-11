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Акция протеста оппозиции у выставочного центра ExpoGeoriga 16 января 2021 года

Очередной марш неповиновения в Тбилиси: стычки с полицией и новые требования

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (854)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210211/250864769/Ocherednoy-marsh-nepovinoveniya-v-Tbilisi-stychki-s-politsiey-i-novye-trebovaniya.html

В результате стычки были задержаны два человека, еще несколько человек получили легкие повреждения

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В центре Тбилиси проходит очередной марш неповиновения против ограничения на передвижение в ночное время.

Несколько десятков молодежной организации "Движение за Грузию" прошли маршем от здания парламента к офису правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", где между ними и сотрудниками полиции произошла стычка.

Акция протеста против ковид-ограничений у здания парламента Грузии 6 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Участникам марша неповиновения грозит тюрьма: МВД Грузии возбудило дело

Стычка началась тогда, когда участники попытались сделать надписи на тротуаре у здания. В результате стычки были задержаны два человека, еще несколько человек получили легкие повреждения.

Сейчас участники акции собираются отправиться к зданию МВД Грузии, где они опротестуют как задержание своих сторонников, так и бездействие полиции по делу 14-летней девочки, по предварительной версии убившей себя после сексуального насилия.

"Полицейские охотятся на нас, а против сексуального насильника не было возбуждено даже уголовное дело. Мы идем к зданию МВД, чтобы потребовать отставки министра внутренних дел", - заявил один из участников акции.

Трагедия произошла в одном из сел Кобулетского района. Как выяснили СМИ, подросток подвергался сексуальному насилию, однако полиция затянула с расследованием. Мужчина был задержан на следующий день после смерти подростка.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (854)
Теги:
Акция, Единое Нацдвижение, Грузия


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