Никуда не ухожу - премьер Грузии об очередных слухах о своей отставке

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии не собирается в отставку - разве вы не видите, что я только пришел - так ответил Георгий Гахария журналистам о своем возможном уходе.

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В грузинских СМИ распространилась информация о том, что Гахария по всей видимости будет отправлен в отставку, а на его место метит председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Вот уже полтора года я слышу – когда уходите, сегодня? Завтра? А может уже вчера вы ушли? Разве вы не видите, что пока я только прихожу?! Это обычные сплетни, которые уже наскучили. Ведь можно же говорить о чем-то интересном, значимом. Нельзя же в течение полутора лет, сколько раз окажусь лицом к лицу с журналистами, столько же раз меня спрашивать, когда я ухожу в отставку? Это уже смешно", - заявил Гахария.

Слухи об отставке премьера опроверг и министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Как он заявил журналистам, никаких значимых кадровых изменений в правительстве не планируется.

"Эти слухи служат только одной цели – как-нибудь посеять в общество тревогу и создать ощущение, что в команде что-то не в порядке. В то же время, я вас уверяю, что абсолютно ничего не происходит. Деструктивная оппозиция заинтересована, чтобы в стране не было стабильности", - заявил Гарибашвили.

Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в сентябре 2019 года, несмотря на то, что акции с требованием его отставки с должности главы МВД Грузии в Тбилиси шли на протяжении трех месяцев.