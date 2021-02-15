Парламент Грузии лишит лидера оппозиции депутатского иммунитета

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" начинает процедуру лишения депутатского иммунитета в отношении лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

Генрокуратура Грузии просит парламент лишить Нику Мелия неприкосновенности>>

Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе в пятницу обратился в парламент для получения разрешения на требование у суда смены меры пресечения на заключение для оппозиционного депутата Ники Мелия. Такое решение прокурор принял после отказа Мелия выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения.

"Позиция нашей команды четкая: никто не стоит выше закона и депутатский иммунитет существует не для того, чтобы препятствовать исполнению правосудия, покрывать депутата, который совершенно открыто, однозначно и осознанно выходит за рамки закона. Соответственно, как на уровне комитета, так и на пленарном заседании мы примем решение о снятии иммунитета", – заявил глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.

Решение о смене меры пресечения в Грузии принимает суд на основании ходатайства стороны обвинения. Однако, чтобы ходатайствовать о заключении Мелия под стражу до вынесения приговора по делу, Гепрокуратура должна получить разрешение парламента Грузии.

Разрешение дается парламентом после обсуждения комитетами на пленарном заседании, и оно не подразумевает автоматическое прекращение для Мелия депутатских полномочий.

"После этого ему решать: подчиняться закону, заплатить залог или же собственными провокационными решениями отягчить условия меры пресечения", – заявил Кадагишвили.

Для Мелия в случае одобрения парламентом просьбы прокуратуры подобное решение парламента будет повторным по одному и тому же делу – руководство и участие в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года.

Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле того же года, Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Суд после согласия парламента не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре 2020 года Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре, после парламентских выборов на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили до 40 тысяч лари размер залога.