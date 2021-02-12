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Ника Мелия. Объединенная оппозиция провела консультации в офисе Лейбористской партии

Генрокуратура Грузии просит парламент лишить Нику Мелия неприкосновенности

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Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (269)
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Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе обратился в парламент для получения разрешения на требование у суда смены меры пресечения на заключение для оппозиционного депутата Ники Мелия, говорится в заявлении прокуратуры.

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Генеральная прокуратура Грузии 5 февраля дала Нике Мелия неделю для выплаты залога в размере 40 тысяч лари (12 тысяч долларов). Он не выполнил требования прокуратуры и не внес сумму залога, назвав ее незаконной.

"Для того, чтобы обеспечить осуществление целей меры пресечения, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом, генеральный прокурор Грузии, в соответствии с требованиями Конституции и регламента парламента, обратился к парламенту о получении согласия на ходатайство перед судом о смене меры пресечения для Никанора Мелия с залога на заключение", - говорится в заявлении прокуратуры.

Решение о смене меры пресечения в Грузии принимает суд на основании ходатайства стороны обвинения. Однако чтобы ходатайствовать о заключении Мелия под стражу до вынесения приговора по делу, Гепрокуратура должна получить разрешение парламента Грузии.

ნიკა მელია
photo: Nika Melia / FB
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Разрешение дается парламентом после обсуждения комитетами на пленарном заседании, и оно не значит автоматического прекращения для Мелия депутатских полномочий, речь идет лишь о снятии депутатской неприкосновенности.

Для Мелия в случае одобрения парламентом просьбы прокуратуры подобное решение парламента будет повторным по одному и тому же делу - руководство и участие в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года.

Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле того же года, Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Суд после согласия парламента, не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре 2020 года после парламентских выборов на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили на 10 тысяч размер залога.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (269)


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