"Парламент - не суд" – адвокатов Мелия не пустили на заседание юридического комитета

Мелия требовал, чтобы на заседании комитетов, где решается вопрос о снятии с него депутатского иммунитета, присутствовали его адвокаты

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Парламент не является судом, чтобы слушать стороны обвинения и защиты, так глава юридического комитета Анри Оханашвили пояснил отказ запустить на заседание комитета адвокатов оппозиционного депутата Ники Мелия.

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Мелия требовал, чтобы на объединенном заседании юридического комитета и комитета по процедурным вопросам, где решается вопрос о снятии с него депутатского иммунитета, присутствовали его адвокаты. Сам Мелия, как и другие представители оппозиции, в работе парламента участия не принимает в знак протеста.

"Мы не получали официального обращения от адвокатов Мелия, чтобы они могли присутствовать в зале заседаний. Второе – мы не суд, чтобы слушать стороны обвинения и защиты, а после углубиться в дело и потребовать его материалы. Это – вмешательство в дело суда, а такой компетенции у комитета нет", – сказал Оханашвили журналистам.

В то же время глава комитета отметил, что если комитет не сможет решить самостоятельно вопрос в рамках своих полномочий, то тогда они смогут обратиться за разъяснениями.

Прокуратура просит у парламента разрешения на требование у суда смены меры пресечения на заключение для Ники Мелия. Такое решение прокурор принял после отказа Мелия выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения.

Решение о смене меры пресечения в Грузии принимает суд на основании ходатайства стороны обвинения. Однако, чтобы ходатайствовать о заключении Мелия под стражу до вынесения приговора по делу, Гепрокуратура должна получить разрешение парламента Грузии.

Для Мелия в случае одобрения парламентом просьбы прокуратуры подобное решение парламента будет повторным по одному и тому же делу – руководство и участие в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года.

Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле того же года, Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Суд после согласия парламента не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре 2020 года Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре, после парламентских выборов на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили до 40 тысяч лари размер залога.