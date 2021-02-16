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ნიკა მელია

"Парламент - не суд" – адвокатов Мелия не пустили на заседание юридического комитета

photo: Nika Melia / FB
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (275)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20210216/250900868/Parlament--ne-sud--advokatov-Meliya-ne-pustili-na-zasedenie-yuridicheskogo-komiteta.html

Мелия требовал, чтобы на заседании комитетов, где решается вопрос о снятии с него депутатского иммунитета, присутствовали его адвокаты

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Парламент не является судом, чтобы слушать стороны обвинения и защиты, так глава юридического комитета Анри Оханашвили пояснил отказ запустить на заседание комитета адвокатов оппозиционного депутата Ники Мелия.

Парламент Грузии лишает Мелия иммунитета на фоне акции протеста>>

Мелия требовал, чтобы на объединенном заседании юридического комитета и комитета по процедурным вопросам, где решается вопрос о снятии с него депутатского иммунитета, присутствовали его адвокаты. Сам Мелия, как и другие представители оппозиции, в работе парламента участия не принимает в знак протеста.

"Мы не получали официального обращения от адвокатов Мелия, чтобы они могли присутствовать в зале заседаний. Второе – мы не суд, чтобы слушать стороны обвинения и защиты, а после углубиться в дело и потребовать его материалы. Это – вмешательство в дело суда, а такой компетенции у комитета нет", – сказал Оханашвили журналистам.

В то же время глава комитета отметил, что если комитет не сможет решить самостоятельно вопрос в рамках своих полномочий, то тогда они смогут обратиться за разъяснениями.

Прокуратура просит у парламента разрешения на требование у суда смены меры пресечения на заключение для Ники Мелия. Такое решение прокурор принял после отказа Мелия выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения.

Акция-перформанс у здания парламента в связи с судебным процессом вокруг председателя Единого нацдвижения Ники Мелия - 16 февраля 2021 года
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Парламент Грузии лишает Мелия иммунитета на фоне акции протеста

Решение о смене меры пресечения в Грузии принимает суд на основании ходатайства стороны обвинения. Однако, чтобы ходатайствовать о заключении Мелия под стражу до вынесения приговора по делу, Гепрокуратура должна получить разрешение парламента Грузии.

Для Мелия в случае одобрения парламентом просьбы прокуратуры подобное решение парламента будет повторным по одному и тому же делу – руководство и участие в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года.

Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле того же года, Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Суд после согласия парламента не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре 2020 года Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре, после парламентских выборов на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили до 40 тысяч лари размер залога.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (275)


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