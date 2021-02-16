Парламент Грузии лишает Мелия иммунитета на фоне акции протеста

Протестующие с криками встречают депутатов, которые приходят в парламент и пытаются не пропускать их машины

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Акция протеста проходит в эти минуты у здания парламента Грузии, где сегодня должно состоятся голосование в связи с лишением депутатского иммунитета лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия.

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У здания законодательного органа собрались активисты "Движения за Грузию" и сторонники Мелия. Протестующие с криками встречают и провожают депутатов, которые приходят в парламент и пытаются не пропускать их машины. На месте мобилизована полиция.

К законодательному органу уже пришли адвокаты Мелия, которые собираются присутствовать на заседании.

"Мы будем присутствовать на заседании и планируем задать очень острые вопросы прокурору. Мы постараемся донести до общества то, насколько формальным является этот процесс… Применение залога было абсолютно политическим решением", – заявил адвокат Георгий Кондахишвили журналистам.

На прошлой неделе Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе обратился в парламент для получения разрешения на требование у суда смены меры пресечения на заключение для оппозиционного депутата Ники Мелия. Такое решение прокурор принял после отказа Мелия выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения.

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Между тем уже известно, что на сегодняшнем пленарном заседании депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" намерены проголосовать за лишение депутатской неприкосновенности в отношении Мелия.

"Иммунитет будет приостановлен. Что привело нас к этому? Привели несколько факторов. В первую очередь, закон должен быть соблюден в любом случае, даже если человек считает, что решение в его адрес было принято несправедливо. Закон является верховным и должен быть исполнен", – заявил вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко журналистам.

Решение о смене меры пресечения в Грузии принимает суд на основании ходатайства стороны обвинения. Однако, чтобы ходатайствовать о заключении Мелия под стражу до вынесения приговора по делу, Гепрокуратура должна получить разрешение парламента Грузии.

Разрешение дается парламентом после обсуждения комитетами на пленарном заседании, и оно не подразумевает автоматическое прекращение для Мелия депутатских полномочий.

Для Мелия в случае одобрения парламентом просьбы прокуратуры подобное решение парламента будет повторным по одному и тому же делу – руководство и участие в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года.

Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле того же года, Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Суд после согласия парламента не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре 2020 года Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре, после парламентских выборов на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили до 40 тысяч лари размер залога.