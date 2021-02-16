Мелия останется без депутатского иммунитета – вопрос поддержали парламентские комитеты

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Парламентский комитет по процедурным вопросам и юридический комитет на совместном заседании поддержали вопрос о лишении лидера главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" депутатской неприкосновенности.

"Парламент - не суд" – адвокатов Мелия не пустили на заседание юридического комитета>>

На объединенном заседании комитетов вопрос о лишении Мелия неприкосновенности представил представитель Генпрокуратуры Грузии Амиран Гулуашвили.

"Никанор Мелия публично отказался от выплаты залога, что сделало невозможным выполнение цели меры пресечения", – пояснил Гулуашвили причины требования его ведомства о снятии с лидера "Нацдвижения" депутатского иммунитета.

По словам Гулуашвили, в случае снятия иммунитета с Мелия прокуратура будет требовать для него заключения.

Как пояснил представитель прокуратуры, дело затянулось из-за пандемии коронавируса и теперь суду предстоит рассмотреть дело по существу.

На заседании комитетов присутствовали лишь два представителя оппозиции – от партий "Европейские социалисты" и "Граждане". Сам Мелия, как и представители других партий, работу парламента игнорируют.

Члены комитета, выслушав представителя Генпрокуратуры, полностью одобрили его аргументы. Против был только представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани. Теперь вопрос будет рассматриваться на пленарном заседании.

Для Мелия в случае одобрения парламентом просьбы прокуратуры подобное решение парламента будет повторным по одному и тому же делу – руководство и участие в групповом насилии во время акции протеста ночью 20 июня 2019 года.

Первый раз парламент лишил Мелия депутатской неприкосновенности в июне 2019 года на основании ходатайства прокуратуры, а после, в июле того же года, Мелия досрочно лишился депутатского мандата.

Суд после согласия парламента не удовлетворил ходатайство прокуратуры о помещении Мелия в заключение и избрал ему в качестве меры пресечения залог и ношение электронного браслета. Также суд запретил ему публичные выступления.

В октябре 2020 года Мелия активно участвовал в предвыборной кампании, а в ноябре, после парламентских выборов на митинге Мелия публично снял и выбросил свой электронный браслет, после чего с него сняли обязательство носить браслет и увеличили до 40 тысяч лари размер залога.