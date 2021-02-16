Лидера "Нацдвижения" ждет тюрьма: Нику Мелия лишили депутатского иммунитета

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Парламент Грузии лишил лидера главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия депутатского иммунитета, предоставив прокуратуре право ходатайствовать перед судом о его аресте до решения суда.

За лишение лидера "Нацдвижения" неприкосновенности проголосовали 88 депутатов, против – двое.

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Обсуждение в парламенте проходило на фоне акции протеста сторонников Мелия и представителей гражданских организаций.

Во время обсуждения вопроса Мелия, представители правящей партии сделали упор на провокационный отказ Мелия платить залог.

"Закон един для всех и непонятно, почему он должен быть мягче для Мелия. Он не платит залога, что мы должны ответить остальным, кто также носил браслет и был обязан платить залог", – сказала представитель правящей партии Майя Битадзе.

При этом глава юридического комитета Анри Оханашвили отметил, что решение парламента не означает снятия с Мелия депутатских полномочий.

"Мы сейчас не лишаем Мелия полномочий, а даем прокуратуре возможность понести дело в суд, где произойдут прения сторон. Если же суд уже примет решение поместить Мелия под арест, тогда мы уже будем решать вопрос о приостановлении полномочий, снятие полмоночий возможно только на основании приговора суда", – пояснил Оханашвили.

Против лишения депутатской неприкосновенности проголосовали оппозиционные депутаты от партии "Граждане".

"Это означает, что никто не собирается продолжать диалог с оппозицией и не хочет, чтобы они входили в парламент. Вы сейчас сами делаете все для радикализации ситуации. Я хочу, чтобы вы с ответственностью отнеслись к вопросу, поняли роль парламента и доказали, что парламент не является продолжением прокуратуры", – сказал представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани.

Самого Мелия, как и представителей других оппозиционных партий, в зале не было. Оппозиция в знак протеста против фальсификации выборов не участвует в работе парламента.

Представитель прокуратуры Грузии Амиран Гулуашвили уже заявил, что ведомство в ближайшее время обратится в Тбилисский городской суд для того, чтобы Мелия отправили в заключение на время следствия.

"Парламентский иммунитет не представляет собой индульгенции для освобождения от уголовной ответственности. Прокуратура Грузии уже сегодня обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством, и так как речь идет о мере пресечения, суд должен назначить заседание в ближайшее время", – сказал Гулуашвили журналистам.

По его словам, у Ники Мелия еще есть время выплатить залог до решения суда.

Мелия обвиняется в организации группового насилия и участии в нем во время попытки штурма парламента ночью 20 июня 2019 году. В суде его дело находится на стадии завершения предварительных заседаний.

Генеральная прокуратура на ближайшем заседании суда будет требовать помещения его в предварительное заключение, из-за того, что Мелия не выплатил часть залога в размере 70 тысяч лари. Сначала в июле 2019 года суд обязал его выплатить 30 тысяч лари, а уже в ноябре 2020 года – дополнительно 40 тысяч лари, после того как Мелия нарушил условия первого залога. Речь идет о неуплате второй части.