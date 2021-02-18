В преддверии ареста: бессонная ночь оппозиции в Тбилиси

По закону, до ареста Мелия должны передать решение о его заключении, но когда это произойдет – неизвестно

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Всю ночь лидеры и сторонники оппозиционных партий провели в офисе главной оппозиционной партии страны "Единого национального движения" вместе с ее лидером Никой Мелия.

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Тбилисский городской суд накануне вечером отправил заочно председателя главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Нику Мелия в предварительное заключению по делу о событиях на акции 20 июня 2019 года, и теперь полиции предстоит выполнить решение суда.

Лидеры и сторонники оппозиции начали собираться еще в среду днем и уже к вечеру в офисе "Единого национального движения" собрался весь оппозиционный спектр страны и молодежные организации. Они вместе с Мелия следили за ходом судебного заседания, которое назвали политически мотивированным. Кроме того, после заседания суда оппозиция объявила об объединении и начале национального движения.

После заседания уже ранним утром в четверг оппозиция опубликовала совместное заявление.

"Мы, все оппозиционные партии, выражаем мирную солидарность попытке господина Мелия и "Единого национальному движения" оказать сопротивлению движению "Грузинской мечты" к тотальному авторитаризму", – говорится в заявлении подписанном 20 оппозиционными партиями Грузии.

Как они заявляли журналистам, их задача – не дать арестовать Мелия.

"Сейчас мы провели ночь. В последующие дни также в офисе обязательно будут оставаться несколько лидеров. Мы не покинем Мелия и не дадим его забрать", – сказал один из лидеров партии "Демократическое движение" Анзор Бицадзе.

Согласно законодательству Грузии, до ареста Мелия должны передать решение о его заключении. Однако когда это произойдет – неизвестно.

Суд уже поручил МВД Грузии поместить Мелия в заключение в соответствии с его решением. Прокурор Михаил Садрадзе заявил, что это произойдет в разумный срок.

Между тем, оппозиционные СМИ в течение ночи сообщали о мобилизации полиции на базе департамента по особым заданиям МВД Грузии, в трех минутах ходьбы от офиса "Нацдвижения".

В МВД Грузии пояснили подобные передвижения обычной ежедневной ротацией сил МВД.