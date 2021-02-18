Ника Мелия требует новых парламентских выборов

Оппозиционный политик призывает власти сесть за стол переговоров для решения этого вопроса

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия требует проведения новых парламентских выборов.

Премьер Грузии подал в отставку>>

Ранее в четверг премьер Грузии Георгий Гахария объявил о решении уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране. Он отметил, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Мелия – председателя партии «Единое национальное движение» (ЕНД).

"Сейчас мы остаемся верными необратимым изменениям, которые выведут страну из кризиса – новые досрочные выборы, которые приведут в порядок все сферы, поэтому от имени всех оппозиционных партий заявляю: давайте сядем за стол переговоров с представителями этого режима и начнем переговоры о новых досрочных выборах", - заявил Мелия на специальном брифинге в четверг.

Парламентские выборы, прошедшие в Грузии осенью 2020 года, ЕНД и другие оппозиционные партии считают сфальсифицированными. Уже два с половиной месяца они бойкотируют работу законодательного органа, требуя назначения нового голосования.

Как указал Мелия, это требование "всеобщего оппозиционного единства". Политик считает, что этот шаг поможет "положить конец политическим репрессиям".

"Только и только новые, досрочные выборы выведут страну из кризиса. Это поможет навести порядок во всех сферах", — указал он.

Тбилисский городской суд накануне удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения для Мелия с залога на заключение. Со вчерашнего вечера Мелия остается в офисе ЕНД вместе с другими политиками и сотнями сторонников, пообещавших физически защищать лидера крупнейшей оппозиционной партии страны.

После отставки Гахария, МВД Грузии объявило об отмене операции по задержанию лидера ЕНД.

Ника Мелия проходит по делу о беспорядках 20 июня 2019 года. Он обвиняется в организации "группового насилия" во время акции протеста и "попытке штурма парламента". В случае признания вины ему грозит до шести лет тюрьмы.

Чтобы прокуратура могла обратиться к суду с просьбой о задержании Мелия, 16 февраля парламент Грузии лишил его депутатской неприкосновенности.