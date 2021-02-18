"Грузинская мечта" назовет кандидатуру нового премьера в ближайшее время

Заседание политсовета правящей партии, на которой состоятся консультации по кандидатуре главы правительства, назначено на пятницу

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская места – Демократическая Грузия" назовет кандидата на пост премьер-министра страны в пятницу, об этом заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Премьер Грузии подал в отставку>>

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня объявил о своей отставке, мотивируя свое решение расхождением во взглядах на политическую ситуацию в стране с правящей партией.

Вслед за ним в отставку уходит правительство – все министры становятся исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьер-министру и представленному им составу правительства.

"Формирование правительство начнется и завершится в предусмотренные законом кратчайшие сроки… Предположительно уже завтра соберется политсовет и будет назван кандидат в премьер-министры", – заявил Кобахидзе.

Кандидатуру премьера и состав кабмина выдвигает партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.

Еще на прошлой неделе в грузинских СМИ распространилась информация о том, что Гахария по всей видимости будет отправлен в отставку, а на его место метит председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Однако тогда, сам Гахария опроверг эту информацию.

Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии в сентябре 2019 года, несмотря на то, что акции с требованием его отставки с должности главы МВД Грузии в Тбилиси шли на протяжении трех месяцев.