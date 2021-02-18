Есть ли раскол в "Грузинской мечте" – ответ Талаквадзе

Спикер парламента заверяет, что отставка премьера не вызовет дестабилизацию в стране, поскольку все государственные институты продолжают функционировать в обычном режиме

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" едина, и никакой дестабилизации в стране не допустит, заявил председатель парламента Арчил Талаквадзе на заседании бюро.

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Это заявление он сделал после отставки премьер-министра Грузии Георгий Гахария, который объяснил свое решение разногласием с правящей командой.

"Четко хочу заявить, что политическая команда едина. Государственные институты готовы в непрерывном режиме продолжить выполнять свои функции и предоставлять все государственные сервисы. Безусловно, мы не допустим никаких перебоев, никаких попыток дестабилизации в стране. Важной гарантией этого является именно парламент", – заявил Талаквадзе.

Согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются сразу после его отставки, а правительство продолжает исполнять обязанности до назначения нового премьера. Обязанности главы правительства возлагаются на первого вице-премьера.

Все министры страны на данный момент являются исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.