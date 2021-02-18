"Лучший премьер за 20 лет": как соцсети отреагировали на уход премьера Грузии

Георгия Гахария провожают по-разному: кто добрыми словами, кто с сожалением, кто с надеждой, что он вернется в новой ипостаси, а кто и недобрым словом

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Большинство грузинских пользователей социальных сетей болезненно отреагировали на отставку премьер-министра Георгия Гахария.

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За последние девять лет в стране, несмотря на то, что в стране сменилось немало премьеров, отставка ни одного из них не имела такую общественную реакцию.

Большинство пользователей были расстроены и разочарованы таким решением Гахария.

"Жаль, по-моему, единственный достойный политик за последние десятилетия", - пишет Иза Чантурия.

"Лучший премьер за весь период двадцати лет", - считает Елена Клюева.

"Я не смирюсь с тем, что вы больше не министр, мне очень больно от вашей отставки...", - пишет пользователь Shavi Vardi.

"Нельзя так… Люди вам доверяют, верят… Думают, что завтра вы что-то измените к лучшему… Как вы так резко снимаете с себя ответственность и уходите…Неправильно оставлять страну в период кризиса", - пишет Sopho Diasamidze.

"Господин Георгий, вы были единственный здравомыслящий человек, страна осталась сиротой. Браво "Мечте", не смогли вынести рядом умного человека, вы все одноклеточные, кто остался", - пишет Teona Chokolashvili.

"Господин Георгий, я больше всего на вас надеялась. Такого премьера, как вы, у страны еще не было, почему вы приняли такое решение? Без вас Грузия будет, как без тела", - пишет Ekaterine Meladze.

"Знаете, несмотря на эту бессмысленную и нелогичную ковид-политику, по моему мнению, Гахария был единственным светлым лучом в этой власти", - пишет блогер Гурам Шерозия.

"Этот "светлый луч" очень устал, придет домой, выключит телевизор, и три дня и три ночи будет спать, не двигаясь", - грустно шутит Lika Dzigoshvili.

Некоторые пользователи отказываются смириться с отставкой Гахария и надеются, что он не уйдет из политики, а продолжит бороться на оппозиционном фланге.

"Господин премьер, может быть, вы вернетесь со своей командой? Нас много, и мы поддерживаем вас! Не покидайте нас!", - пишет Нато Думбадзе.

"Он обязательно вернется... Время покажет...Такие, как он не уходят насовсем", - надеется пользователь Elena Khvichia.

"Новость века и Фейсбука. Ну хоть отвлеклись от "святого ковидона". Он не первый, и он не последний, в политику просто так не приходят и не уходят лишь по своему желанию. Всё по плану. Не удивлюсь, если в скором времени он создаст свою партию и будет стоять в рядах оппозиции" – пишет Tatsiana Geladze.

В соцсетях так же образовалась группа энтузиастов, готовая составить петицию с требованием вернуть Гахария премьером.

"Начнем собирать подписи, мы не должны просто сидеть, давайте составим петицию, что-нибудь предпримем, обратимся к нему, Гахария – мой премьер и нужен нашей стране. Что будет делать? Петиция, подписи и обратимся к самому премьеру", - пишет пользователь Лука Сумбадзе.

Но, конечно, нашлись и недовольные политикой Гахария, которые проводили премьера недобрым словом.

"Странно, что некоторые восхищаются его периодом премьерства и им самим. Что он сделал такого выдающегося, кроме того, что был на побегушках у Иванишвили? Он ушел вслед за ним, как верный пёс", - такое мнение высказал в соцсетях Мамука Апакидзе.

"Скатертью дорога! Может хочет, чтобы умоляли и просили не уходить? Как же мы без него жить то будем?", - пишет Майя Амирханов.

"Туды его в качель. Грузинский "Горбачев" - демагог и циник. Проиграл битву, как министр МВД, и свалил от ответственности, прикрывшись демократией", - пишет Кант Кантром.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на специальном брифинге в четверг, 18 февраля, объявил о своем решении подать в отставку. Глава правительства принял решение на фоне политического кризиса в стране. При этом он подчеркнул, что причиной отставки стали и разногласия с правящей партией по поводу исполнения суда решения о помещении Ники Мелия в заключение.