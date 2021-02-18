Лейбористская партия Грузии предлагает сформировать техническое правительство в стране

Лидер Лейбористской партии считает, что из политического кризиса страну могут вывести только досрочные выборы, но провести их должно техническое правительство

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили призывает власти сформировать техническое правительство до проведения досрочных парламентских выборов.

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Как заявил Нателашвили на брифинге, лейбористы присоединяются к требованию всего оппозиционного спектра провести досрочные выборы. Он считает этот шаг единственно разумным для выхода из политического кризиса.

"Мы требуем создать техническое правительство, назначить технического премьера. Без партийной принадлежности, без подмоченной репутации, не сатану. Нужен именно такой премьер и неполитизированные министры", – сказал Нателашвили.

Он также отметил, что будущее правительство должно быть коалиционным и направленным на преодоление бедности в стране.

"Пришло время сесть за стол переговоров, провести фундаментальную избирательную реформу и назначить новые парламентские выборы в ближайшем будущем с перспективой формирования многопартийного коалиционного правительства, правительства, которое будет работать на благо людей, для преодоления бедности, для того, чтобы поставить страну на ноги, а не на собственный карман", – заявил Нателашвили.

По словам лидера лейбористов, символично, что такой шок, как отставка премьер-министра, в правящей партии случился в день рождения ее основателя Бидзины Иванишвили.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о своей отставке в четверг, 18 февраля.

Глава правительства сообщил, что принял такое решение на фоне политического кризиса в стране. При этом он подчеркнул, что причиной отставки стали и разногласия с правящей партией по поводу исполнения решения суда о помещении лидера оппозиционного "Единого Национального движения" Ники Мелия в заключение.

Георгий Гахария возглавлял правительство Грузии с сентября 2019 года.