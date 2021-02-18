Бурджанадзе: Гахария спас "Грузинскую мечту" от катастрофы

Вместе с тем Бурджанадзе считает, что оппозиция не должна отказываться от мирных акций протеста

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Георгий Гахария спас правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" от катастрофы, заявила экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

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Ранее в четверг Гахария подал в отставку, заявив что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

"Я должна сказать, что на этот раз, к сожалению, Гахария был единственным по сравнению с другими разумным человеком, и он больше не у власти. Так что это правительство невозможно прогнозировать", – заявила Бурджанадзе.

Что касается требований оппозиции, то по словам Бурджанадзе они остаются прежними – это проведение досрочных выборов, освобождение политзаключенных и прекращение политического преследования.

"Безусловно, если власти пойдут на переговоры, никто не будет против переговоров. Поскольку, безусловно, мы предпочитаем разрядить ситуацию именно за столом переговоров… Я действительно хочу, чтобы переговоры в политическом процессе пошли таким образом, чтобы мы смогли прийти к досрочным выборам. Сегодня господин Гахария реально спас "Грузинскую мечту" от катастрофы", – отметила Бурджанадзе.

Что касается решения МВД, которое отложило арест Мелия, то Бурджанадзе заявила, что оппозиция готова к развитию любого сценария.

"Прогнозировать можно действия адекватной политической силы или адекватного человека… Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий, к любому сценарию. И мы должны сделать все, чтобы страна не вошла в кризис. Я сделаю все для того, чтобы политические процессы пошли в правильном направлении. С нашей стороны это будет обеспечено", – отметила она.

Вместе с тем, Бурджанадзе считает, что оппозиция не должна прекратить подготовку к мирным акциям протеста, так как, по ее словам, "власть не понимает языка политического диалога".

Парламентские выборы, прошедшие в Грузии осенью 2020 года, ЕНД и другие оппозиционные партии считают сфальсифицированными. Уже два с половиной месяца они бойкотируют работу законодательного органа, требуя назначения нового голосования.

Ника Мелия проходит по делу о беспорядках 20 июня 2019 года. Он обвиняется в организации "группового насилия" во время акции протеста и "попытке штурма парламента". В случае признания вины ему грозит до шести лет тюрьмы.

Чтобы прокуратура могла обратиться к суду с просьбой о задержании Мелия, 16 февраля парламент Грузии лишил его депутатской неприкосновенности.