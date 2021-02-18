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Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Зурабишвили заявила о необходимости диалога между властями и оппозицией

photo: Salome Zourabichvili / FB
Политика
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Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (13)
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Ставить под сомнение результаты выборов, объявленных легитимными, использовать все формы неповиновения - направлено на ослабление и дестабилизацию страны, заявила президент

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду, что будущий состав правительства Грузии во главе с новым премьером смогут остановить сложные политические процессы в стране, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

В четверг Георгий Гахария неожиданно покинул должность премьер-министра на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД). По закону, все правительство ушло в отставку. Спустя несколько часов правящая партия "Грузинская мечта" объявила о выдвижении на вакантное место премьера и.о. министра обороны Ираклия Гарибашвили.

Главный офис правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Уход Гахария – это не неожиданность, а новая политика Грузии

"Я надеюсь, что кандидат в премьер-министры и будущее правительство смогут остановить эти сложные процессы и не позволят никому ставить собственные политические амбиции выше интересов страны и подвергать опасности те институты страны, которые являются опорой демократического и правового государства", - заявила Зурабишвили.

Президент отметила, что сложившийся в стране политический кризис и непризнание оппозицией легитимности парламентских выборов, которые прошли 31 октября 2020 года, могут иметь ужасные последствия, ведущие к утрате общественного доверия к демократическим институтам.

По ее словам, уважение к результатам выборов и признание проигрыша - краеугольный камень демократии. А отказ от этих демократических принципов устраивает только те силы внутри и за пределами страны, которые ставят свои политические амбиции выше интересов страны и воспринимают стабильность и демократичность Грузии в регионе как угрозу.

Георгий Гахария
Government of Georgia / FB
Последняя серия для Георгия Гахария - взгляд на отставку премьера Грузии из Москвы

Кроме того, Зурабишвили рассказала, что в стране ежедневно возрастает поляризация, напряженность и противостояния, отметив, что ставить под сомнение результаты выборов, объявленных легитимными, использовать все формы неповиновения, поощрять общественно-социальный протест - направлено на ослабление и дестабилизацию страны.

Зурабишвили сообщила, что в пятницу провела встречу с представителями дипломатического корпуса, с которыми подробно обсудила текущую ситуацию.

"Я считаю, что существует острая необходимость в деэскалации ситуации и разрядке напряженности, что, в первую очередь, требует подлинного конструктивного диалога, чтобы эти процессы не нанесли ущерба стабильности страны и ее международному имиджу", - заявила президент.

Ираклий Гарибашвили. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
"Грузинская мечта" выдвинет на пост премьера Ираклия Гарибашвили

При этом, глава государства отметила, что, исходя из своего опыта, она готова поддержать диалог в любой форме, хотя уверена, что политика уступок оправдывается лишь тогда, когда обе стороны готовы к конструктивному диалогу, а не тогда, когда уступка принята за слабость или, более того, когда кто-то может преподнести это как свою победу.

По словам президента, конструктивный диалог не предполагает выдвижение предварительных условий и радикализации процессов, а с развитием и спокойствием страны все останутся победителями.

Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (13)
Теги:
Саломе Зурабишвили, Политика, Грузия


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