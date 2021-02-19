16:25 19 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9837
  • 100 RUB4.4766
  • USD3.3021
Поиск
Ираклий Кобахидзе. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года

Когда в Грузии будет сформировано новое правительство

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (16)
274 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250316744.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210219/250940231/Kogda-v-Gruzii-budet-sformirovano-novoe-pravitelstvo.html

Правящая партия "Грузинская мечта" представила на место главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Новый состав правительства Грузии и правительственная программа будут представлены законодательному органу страны в пятницу вечером.

Уход Гахария – это не неожиданность, а новая политика Грузии>>

Вопрос будет рассмотрен на заседании бюро, которое определит повестку выражения доверия правительству. Кандидатуры новых министров будут рассмотрены как в формате комитетских слушаний, так и во фракциях. А доверие будет выражено новому правительству на пленарном заседании.

"Начаты консультации в связи с кандидатами на пост министров. Вы знаете, что формирование правительственной команды является прерогативой кандидата на пост премьер-министра. После этого, в ближайший период парламенту будет представлена как кандидатура премьер-министра, так и кандидаты в министры. Исходя из этого, в ближайшие дни в парламенте состоится рассмотрение как в комитетском формате, так и в формате фракции. В ближайшие дни на пленарном заседании мы объявим доверие новому кабинету министров", – заявил зампредседателя парламентского комитате по процедурным вопросам и правилам Гурам Мачарашвили.

Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
photo: Government of Georgia / FB
Георгий Гахария прокомментировал свою отставку

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" представила на вакантное место главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили.

Все министры страны на данный момент являются исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.

 

Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (16)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снегопад и туман в Тбилиси - вид на Абанотубани и исторический центр
Как снег на один день преобразил Тбилиси - фото
Свет нужен всем: легендарную Ингури ГЭС ремонтируют в Грузии
Свет нужен всем: легендарную Ингури ГЭС ремонтируют в Грузии
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться