Когда в Грузии будет сформировано новое правительство

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Новый состав правительства Грузии и правительственная программа будут представлены законодательному органу страны в пятницу вечером.

Уход Гахария – это не неожиданность, а новая политика Грузии>>

Вопрос будет рассмотрен на заседании бюро, которое определит повестку выражения доверия правительству. Кандидатуры новых министров будут рассмотрены как в формате комитетских слушаний, так и во фракциях. А доверие будет выражено новому правительству на пленарном заседании.

"Начаты консультации в связи с кандидатами на пост министров. Вы знаете, что формирование правительственной команды является прерогативой кандидата на пост премьер-министра. После этого, в ближайший период парламенту будет представлена как кандидатура премьер-министра, так и кандидаты в министры. Исходя из этого, в ближайшие дни в парламенте состоится рассмотрение как в комитетском формате, так и в формате фракции. В ближайшие дни на пленарном заседании мы объявим доверие новому кабинету министров", – заявил зампредседателя парламентского комитате по процедурным вопросам и правилам Гурам Мачарашвили.

Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" представила на вакантное место главы правительства кандидатуру Ираклия Гарибашвили.

Все министры страны на данный момент являются исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Кандидатуру премьера и состав кабмина представляет партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.