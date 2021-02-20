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Парламент Грузии. Пленарное заседание. Депутаты за работой

В парламенте Грузии обсуждают обновленный кабинет министров

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
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Грузинские депутаты знакомятся с правительственной программой на 2021-2024 годы, представленной Ираклием Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Парламентские комитеты в субботу обсуждают вопрос выражения доверия обновленному составу правительства Грузии.

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Новый кабмин страны накануне представил кандидат в премьеры Ираклий Гарибашвили, которого на этот пост выдвинула правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". 

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© Sputnik / STRINGER
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С сегодняшнего дня вопрос о доверии правительству, а также ее программа на 2021-2024 годы "Для строительства европейского государства" будет обсуждаться в комитетах, фракциях и оппозиционных группах парламента Грузии.

В эти минуты вопрос обсуждается на совместном заседании четырех комитетов, занимающимися вопросами экономического спектра. Позже, в 15:00 по тбилисскому времени, запланировано совместное заседание комитетов по европейской интеграции, делам диаспоры и Кавказа и международным отношениям. Спикером здесь выступит кандидат в министры иностранных дел Давид Залкалиани. 

Кресло главы правительства Грузии освободилось после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

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