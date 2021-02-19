Гарибашвили в премьеры Грузии: кто за, а кто против

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Парламентское большинство, представленное в законодательном органе страны депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" намерены поддержать кандидатуру Ираклий Гарибашвили на пост премьер-министра.

Гарибашвили может стать премьером Грузии во второй раз – что известно о политике>>

Кресло главы правительства Грузии освободилось после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Правящая партия представила кандидатуру Гарибавшили на пост премьера.

"Мы сможем с уверенностью и убедительно сказать, что у Ираклия Гарибашвили будет поддержка парламентского большинства, и Ираклий Гарибашвили станет премьером. Здесь нет вопросительных знаков, это решено", – заявил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Уже известно, что новый состав правительства Грузии и правительственная программа будут представлены законодательному органу страны до конца дня. Предположительно, на следующей неделе парламент выразит доверие новому Кабмину.

По словам депутата от парламентского большинства Анри Оханашвили, процессы будут проводиться в соответствии с Конституцией и регламентом парламента. А "Грузинская мечта" поддержит кандидатуру Гарибашвили единогласно.

"В ближайшем будущем мы выразим доверие новому премьер-министру и его правительственной команде. Нас ждет интересный процесс", – отметил Оханашвили.

Кандидатуру Гарибашвили намерены поддержать также представители парламентской оппозиционной партии "Европейские социалисты.

"Он молодой и энергичный человек, плюс у него было очень много времени, чтобы еще раз переоценить свои возможные действия в связи с вопросами, которые будут еще больше полезны для страны. В данной ситуации – это лучший выбор. Посмотрим, время покажет… Мы поддерживаем кандидатуру Ираклия Гарибашвили", – заявил депутат Давид Зилпимиани.

Против Гарибашвили

Решение "Грузинской мечты" о выдвижение кандидатуры Гарибашвили раскритиковали представители другой оппозиционной парламентской партии "Граждане".

"Исходя из персоны Гарибашвили, его отношения к оппозиции были известны и раньше. Эти отношения отразятся и в его действиях, и в конечном итоге все это еще больше обострит ситуацию в стране. Я ждал, что "Грузинская мечта" предложит такую кандидатуру, которая, наоборот, сможет успокоить этот фон и перевести процессы в режим переговоров. Однако кандидатура Гарибашвили не для достижения этой цели", – заявил вице-спикер парламента Грузии, депутат от партии "Граждане" Леван Иоселиани.

В свою очередь, председатель бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Ника Мелия назвал представление Гарибашвили на пост премьер-министра страны "комическим".

"Его отпустили с поста премьер-министра, как маленького ребенка, затем опять вернули. Сейчас наступил конец "Грузинской мечты". Я никогда не позволял себе говорить ложь. Я обещал, что не заплачу залог и не заплатил. Обещал, что меня не смогут поймать, и не поймали. Сейчас я обещаю, что в этой стране будут проведены новые выборы. И "Грузинская мечта" решит участвовать в этих выборах с премьер-министром Ираклием Гарибашвили или же с другим, это уже решать им", – заявил Мелия.

Все министры страны на данный момент являются исполняющими обязанности. Сейчас у парламента две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства.

Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента. Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы. Однако у правящей партии в законодательном органе 90 депутатов - этого более чем достаточно для утверждения нового правительства во главе с Гарибашвили.