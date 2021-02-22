Гарибашвили намерен представить 10-летний план развития Грузии

В ближайшем будущем кандидат в премьеры собирается начать процесс вакцинации в стране и решить экономические проблемы

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В ближайшее время правительство Грузии начнет работу над десятилетним планом развития страны, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с представителями парламентского большинства.

В парламенте Грузии обсуждают обновленный кабинет министров>>

В эти минуты Гарибашвили представляет парламенту свою программу "Для строительства европейского государства", которая осталась неизменной со времени утверждения предыдущего главы правительства Георгия Гахария.

"В случае получения доверия, я вместе со своей командой представлю десятилетний план развития страны. Этот план будет разделен на промежуточные краткосрочные этапы и станет предметом обсуждения общества и после превратится в правительственную программу", – сказал Гарибашвили.

Назвал Гарибашвили и краткосрочные задачи правительства.

"Краткосрочными нашими планами являются вакцинация от коронавируса, а также решение тяжелых экономических вопросов", – сказал Гарибашвили.

В данный момент кандидат в премьер-министры готовится отвечать на вопросы представителей правящей партии.

После этого вопрос доверия правительству Гарибашвили будет обсуждаться на пленарном заседании.