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Ираклий Гарибашвили выступает в парламенте 22 февраля 2021 года

Гарибашвили намерен представить 10-летний план развития Грузии

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Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210222/250963366/Garibashvili-predstavit-10-letniy-plan-razvitiya-Gruzii.html

В ближайшем будущем кандидат в премьеры собирается начать процесс вакцинации в стране и решить экономические проблемы

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. В ближайшее время правительство Грузии начнет работу над десятилетним планом развития страны, заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с представителями парламентского большинства.

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В эти минуты Гарибашвили представляет парламенту свою программу "Для строительства европейского государства", которая осталась неизменной со времени утверждения предыдущего главы правительства Георгия Гахария.

"В случае получения доверия, я вместе со своей командой представлю десятилетний план развития страны. Этот план будет разделен на промежуточные краткосрочные этапы и станет предметом обсуждения общества и после превратится в правительственную программу", – сказал Гарибашвили.

Назвал Гарибашвили и краткосрочные задачи правительства.

"Краткосрочными нашими планами являются вакцинация от коронавируса, а также решение тяжелых экономических вопросов", – сказал Гарибашвили.

В данный момент кандидат в премьер-министры готовится отвечать на вопросы представителей правящей партии.

После этого вопрос доверия правительству Гарибашвили будет обсуждаться на пленарном заседании.



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