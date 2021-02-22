"Поверьте мне..." – Гарибашвили обратился к оппозиции с трибуны парламента

Людей интересуют насущные проблем и пути их решения, а не детали Избирательного кодекса, уверен Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили с трибуны парламента обвинил оппозицию в деструктивности и призвал вернуться в парламент.

Гарибашвили намерен представить 10-летний план развития Грузии>>

Из 60 оппозиционных депутатов, прошедших в парламент, в работе законодательного органа принимают участие лишь шесть человек, остальные отказываются от депутатских мандатов, обвиняя власти в фальсификации выборов.

"То, что происходит в сегодняшнем парламенте, категорически неприемлемо. То, что называющая себе оппозицией деструктивная сила отказывается входить в парламент – это целенаправленный саботаж против нашего государства. Я хочу обратиться к ним, так как знаю, что не может быть лучшего основания для консенсуса, чем будущее страны. Наши политические позиции могут никогда не сблизится, и не дай Бог, чтобы сблизились, но здоровое оппонирование и рабочая дискуссия нам поможет их улучшить", – сказал Гарибашвили.

Кандидат в премьер-министры также отметил, что власти будут строго бороться с дезинформацией путем демонстрации правды.

"Поверьте мне, народ меньше всего интересуют, к примеру, детали Избирательного кодекса и как попадут люди в парламент, если из этого здания и с этой трибуны не слышно их голоса", – добавил он.

В эти минуты Гарибашвили представляет парламенту свою программу "Для строительства европейского государства", которая осталась неизменной со времени утверждения предыдущего главы правительства.

В данный момент кандидат в премьер-министр готовится отвечать на вопросы представителей правящей партии.

После этого вопрос доверия правительству Гарибашвили будет обсуждаться на пленарном заседании.